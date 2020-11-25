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Süreyyapaşa Hastanesi kapanmaya doğru mu gidiyor? 
İstanbul Süreyyapaşa Hastanesi'nin bloklar tek tek kapatılırken hastanenin eski Başhekimi Prof. Dr. İrfan Yalçınkaya çözüm reçetesini kaleme aldı
Süreyyapaşa Hastanesi kapanmaya doğru mu gidiyor? 
25 Kasım 2020 11:36 -
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İstanbul Maltepe İlçesi Başıbüyük’te bulunan Süreyyapaşa Hastanesi A Blok’tan sonra D (Cerrahi) Blok da geçtiğimiz hafta yıkıldı. Geriye sadece B ve C Blokları kaldı.

Hatırlanacağı üzere bundan 15 yıl önce İstanbul Heybeliada Sanatoryumu kapatılmış ve Süreyyapaşa Hastanesi’ne nakledilmişti.

İki yıl önce cerrahi birimlerin olduğu D Blok ani bir kararla boşaltılmış ve Göğüs Cerrahisi Kliniği Sultanbeyli’deki Devlet Hastanesi’nin 6. katına taşınmıştı.

Böylece A ve D Bloklarının boşaltılıp yıkılmasından sonra, Süreyyapaşa Hastanesi’nin kapanmasına bir adım daha yaklaşılmış oldu. D Blok yıkılsa da Cerrahi Blok (Klinik) sorunu çözülemediği gibi tam bir açmaz ve çıkmaz vaziyette orta yerde durmaktadır. Ve ayrıca D Blok gibi hastaneye en son ilave edilen eski meslek hastalıkları hastanesini saymaz isek, B ve C Blokları da eski ve sorunlarla malûl durumdadır.

Hastanenin eski başhekimlerinden ve cerrahi klinik sorumlularından Prof. Dr. İrfan Yalçınkaya, Akademik Akıl sitesindeki “Son Mektup” yazısında D Bloğun hikâyesini, gelinen noktayı ve çözüm önerilerini kaleme aldı.

  

Anahtar Kelimeler:

sureyyapasa hastanesi prof dr irfan yalcinkaya

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