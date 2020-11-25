Süreyyapaşa Hastanesi kapanmaya doğru mu gidiyor? 

İstanbul Maltepe İlçesi Başıbüyük’te bulunan Süreyyapaşa Hastanesi A Blok’tan sonra D (Cerrahi) Blok da geçtiğimiz hafta yıkıldı. Geriye sadece B ve C Blokları kaldı.

Hatırlanacağı üzere bundan 15 yıl önce İstanbul Heybeliada Sanatoryumu kapatılmış ve Süreyyapaşa Hastanesi’ne nakledilmişti.

İki yıl önce cerrahi birimlerin olduğu D Blok ani bir kararla boşaltılmış ve Göğüs Cerrahisi Kliniği Sultanbeyli’deki Devlet Hastanesi’nin 6. katına taşınmıştı.

Böylece A ve D Bloklarının boşaltılıp yıkılmasından sonra, Süreyyapaşa Hastanesi’nin kapanmasına bir adım daha yaklaşılmış oldu. D Blok yıkılsa da Cerrahi Blok (Klinik) sorunu çözülemediği gibi tam bir açmaz ve çıkmaz vaziyette orta yerde durmaktadır. Ve ayrıca D Blok gibi hastaneye en son ilave edilen eski meslek hastalıkları hastanesini saymaz isek, B ve C Blokları da eski ve sorunlarla malûl durumdadır.

Hastanenin eski başhekimlerinden ve cerrahi klinik sorumlularından Prof. Dr. İrfan Yalçınkaya, Akademik Akıl sitesindeki “Son Mektup” yazısında D Bloğun hikâyesini, gelinen noktayı ve çözüm önerilerini kaleme aldı.