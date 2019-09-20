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Suriye sınırına sağlık ekipleri sevk edildi
'Güvenli Bölge' için çalışma yürüten Türk ve ABD'li askerlerin görev yaptığı Müşterek Harekat Merkezi'nin bulunduğu, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin Suriye sınırına sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Suriye sınırına sağlık ekipleri sevk edildi
20 Eylül 2019 - DHA
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Türkiye'nin, Fırat'ın doğusunda PKK/YPG kontrolündeki Suriye topraklarının teröristlerden temizlenip, güvenli hale getirilmesi talebini dile getirmesinin ardından sınır hattında başlayan hareketlilik sürüyor. Suriye'ye yönelik sınır ötesi harekat sinyali verilmesinin ardından 5-7 Ağustos'ta Türkiye'ye gelen ABD heyeti ile Ankara'da yapılan görüşmelerde, Fırat'ın doğusunda 'güvenli bölge' kurulması kararı verildi.

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Varılan mutabakatın ardından Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, iki ülke askerlerinin görev yapacağı Müşterek Harekat Merkezi kuruldu. Suriye'nin kuzeyindeki hava sahasının Türkiye'ye ait insansız hava araçlarına açılmasının ardından bölgede Türk ve ABD helikopterleriyle havadan, iki ülke zırhlı araçlarıyla da karadan ortak devriye yapıldı.

Teröristlerin hala sınıra yakın noktada olmasına tepki gösteren Türkiye'nin, eylül sonuna kadar 'güvenli bölge' konusunda sürecin istenilen düzeyde ilerlememesi halinde askeri harekat düzenlenebileceğine ilişkin mesajıyla sınırda hareketlilik arttı.

Önlemlerin en üst seviyeye çıkarıldığı ve TSK'ya ait mevcut mevzilerin beton bloklarla güçlendirildiği sınır hattına, sabah saatlerinde ambulansla sağlık ekipleri, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekibi sevk edildi.

Şanlıurfa'dan 7 ambulansla gelen sağlık görevlileri ile UMKE ve AFAD ekipleri, Akçakale sınır hattından Ceylanpınar yönüne gitti. Hareketliliğin devam ettiği sınır hattında, Türk ve ABD askerleri ise zaman zaman incelemelerini sürdürüyor.

Anahtar Kelimeler:

umke afad

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