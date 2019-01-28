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Suriye'de prematüre doğan bebek Türkiye'de sağlık buldu: 'Yaşama şansı çok düşüktü'
Suriye'de 7 aylıkken 600 gram olarak dünyaya gelen Yezan bebek, Türk Kızılayı aracılığıyla getirildiği Türkiye'de yapılan tedaviyle hayata tutunup anne ve babasına teslim edildi
Suriye'de prematüre doğan bebek Türkiye'de sağlık buldu: 'Yaşama şansı çok düşüktü'
28 Ocak 2019 - AA
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Suriye'de 7 aylıkken 600 gram olarak dünyaya gelen ve Türk Kızılayı aracılığıyla getirildiği Türkiye'de yapılan tedaviyle 2,5 kilogram ağırlığına ulaşan Yezan El Habun, sağlıklı bir şekilde Cilvegözü Sınır Kapısında anne ve babasına teslim edildi.

Annesi Ragad Amram'ın yaklaşık 6 ay önce Halep'te prematüre olarak dünyaya getirdiği Yezan El Habun, Türk Kızılayı aracılığıyla tedavi edilmek üzere Türkiye'ye getirildi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki özel bir hastanenin tedavi masraflarını üstlendiği minik bebek, yaklaşık 6 ay boyunca kuvözde tedavi görerek sağlığına kavuştu.

Türkiye'deki tedavisi boyunca Türk Kızılayı ekiplerinin yakından ilgilendiği ve doğduğunda 600 gram olan minik Yezan, 6 ay sonra 2,5 kilogram ağırlığında ve sağlıklı bir şekilde Cilvegözü Sınır Kapısı'nda annesi Ragad Amram ve babası Hüseyin El Habun'a teslim edildi.

Buluşma anında Yezan bebeğin anne ve babası duygusal anlar yaşadı.

"Elimizden geldiğince insanların ızdırabını dindirmeye çalışıyoruz"
Türk Kızılayı Suriye Saha Koordinatörü Kadir Akgündüz, burada yaptığı konuşmada, prematüre olarak dünyaya gelen Yezan bebeğin durumunun kötü olduğunu öğrenince hemen harekete geçtiklerini anlattı.

Annenin yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Türkiye'ye gelmesinin mümkün olmadığını kaydeden Akgündüz, "Anne ve baba Suriye'de beraber kaldılar. Biz bebeği aldık ve Türkiye'ye getirdik, bakımı özel hastanede yapıldı. Tedavi süreci başarıyla tamamlandı ve bugüne geldik. Yezan'ı tekrar anne ve babasıyla kavuşturmuş olduk. Yezan bir tane değil bizim birçok Yazenimiz var. Elimizden geldiğince insanların ızdırabını dindirmeye çalışıyoruz." dedi.

"Yaşama şansı aslında çok düşüktü"
Türk Kızılayı Hatay Toplum Merkezi Yöneticisi Zeynep Meltem Torun ise Yezan'a çok alıştıklarını ve uğurlarken hem sevinip hem de üzüldüklerini aktardı.

Yaklaşık 6 ay boyunca annesiyle bağını koruyabilmesi için sürekli fotoğraf ve videolarını aileye ulaştırdıklarını ifade eden Torun, şöyle devam etti:

"Birkaç defa bu birleşim ertelendi. Çünkü Yezan'ın durumu çok hassas. Sağlık durumu hala normal bir bebeğinki kadar iyi değil. O yüzden Yezan zaman zaman hasta olabiliyordu ve annesi de birkaç defa geri dönmüş oldu bir nevi. Bu süreçte hem Sağlık Bakanlığımızın hem Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzün, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve Valiliğimizin katkılarıyla yani tek bir kurum değil bizimle birlikte pek çok kurumun katkısıyla Yezan'ı bugün teslim ettik, çok mutluyuz. Bir yandan da üzüntülüyüz aslında bundan sonra da umuyoruz ki annesi bize fotoğraflarını yollayacak. İlk geldiği güne göre durumu çok daha iyi. 600 gram doğan bir bebeğin, doktorların bize söylediğine göre yaşama şansı aslında çok düşüktü. Ailesinin ilk çocuğu, o yüzden bizim için de ailesi için de bir mucize gibi ve şu anda sağlık durumu iyi."

Torun, bebeğin Suriye'de de olsa bir yaşına kadar sağlığını takip edeceklerini kaydetti.

Aileden Türkiye'ye teşekkür
Anne Ragad Amram ise çocuğuna kavuştuğu için yaşadığı mutluluğun tarif edilemez olduğunu anlattı.

İlk başlarda bebeğine bir daha kavuşamayacağını sandığını belirten Amram, "Önce Allah sonra Türk Kızılayının sayesinde bebeğimize kavuştuk. Çok şükür tedavi gördü, iyileşti ve kavuştuk." dedi.

Baba Hüseyin El Habun da bebeklerine kavuşmalarında emeği olan herkese teşekkür etti.

Türk Kızılayının her gün bebeğin durumu hakkında kendilerine bilgi verdiğini kaydeden El Habun, bu sayede gözlerinin arkada kalmadığını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Yezan bebek, anne ve babasıyla ülkesi Suriye'ye döndü.

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