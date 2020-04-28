Suriye’deki görevlendirilmeleri Koronavirüs nedeniyle uzatılan doktorlar, temel ihtiyaçlarının karşılanmasını bekliyor

Mardin İl Sağlık Müdürlüğü’nde görevli 13 doktor, 02.03.2020 tarihinde Suriye’deki Barış Pınarı harekat bölgesinde görevlendirildi. Doktorların rutin olarak ayda bir yapılan görev değişimi, Yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle gerçekleşmedi. Değişimin haziran ayının başına ertelendiği tebliğ edilirken, iddiaya göre sağlık çalışanlarına salgından korunabilmeleri için uygun şartlar sağlanmadı.

Medimagazin’e açıklamalarda bulunan sınır ötesinde görevli doktorlar; yatacak yer konusunda sıkıntı yaşadıklarını ifade ederken yemek, tuvalet ve banyo ihtiyaçlarını da karşılayamadıklarını bildirdi. Suriye genelinde görev yapan 60’tan fazla meslektaşlarının da benzer şartlarda çalıştığını aktaran doktorlar; barınma, yemek, tuvalet ve banyo gibi ihtiyaçlarının karşılanmasını istiyor.

