Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Suriye’deki görevlendirilmeleri Koronavirüs nedeniyle uzatılan doktorlar, temel ihtiyaçlarının karşılanmasını bekliyor
Suriye’nin Barış Pınarı harekat bölgesinde görevlendirilen 13 Türk doktorun, Yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle görevlendirilmeleri uzatıldı. Yaklaşık iki aydır operasyon bölgesinde görev yapan doktorlar; yemek, duş ve tuvalet gibi temel ihtiyaçların karşılanmasında güçlük çekiyor.
Suriye’deki görevlendirilmeleri Koronavirüs nedeniyle uzatılan doktorlar, temel ihtiyaçlarının karşılanmasını bekliyor
28 Nisan 2020 13:27 - MEDİMAGAZİN - ÖZEL Ebru BALIKÇI
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Mardin İl Sağlık Müdürlüğü’nde görevli 13 doktor, 02.03.2020 tarihinde Suriye’deki Barış Pınarı harekat bölgesinde görevlendirildi. Doktorların rutin olarak ayda bir yapılan görev değişimi, Yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle gerçekleşmedi. Değişimin haziran ayının başına ertelendiği tebliğ edilirken, iddiaya göre sağlık çalışanlarına salgından korunabilmeleri için uygun şartlar sağlanmadı. 

Medimagazin’e açıklamalarda bulunan sınır ötesinde görevli doktorlar; yatacak yer konusunda sıkıntı yaşadıklarını ifade ederken yemek, tuvalet ve banyo ihtiyaçlarını da karşılayamadıklarını bildirdi. Suriye genelinde görev yapan 60’tan fazla meslektaşlarının da benzer şartlarda çalıştığını aktaran doktorlar; barınma, yemek, tuvalet ve banyo gibi ihtiyaçlarının karşılanmasını istiyor.
 

Anahtar Kelimeler:

sinir otesinde gorevli doktorlar saglik calisanlari koronavirus gorev degisimi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.