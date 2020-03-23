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Suriye'deki Mehmetçikten sağlıkçılara selam
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medyadan sağlık çalışanlarına destek amaçlı başlattığı alkış kampanyasına tüm Türkiye'de olduğu gibi sınırda görev yapan aralarında Sındırgılıların da bulunduğu Mehmetçikten de destek geldi. Sındırgılı sağlıkçılar da sınırdaki Mehmetçiğe selam gönderdi.
Suriye'deki Mehmetçikten sağlıkçılara selam
23 Mart 2020 10:58 - DHA
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Hakkari Birecik 5. Üst taburunda görev yapan Mehmetçikler “Ülkemizin geçirdiği bu zor günlerde ailemizi ve sevdiklerimizi yalnız bırakmayan sağlık çalışanlarımıza minnettarız. İyi ki varsınız“ mesajını verirken Suriye Dabık Üst Bölgesinde görev yapan Mehmetçik ise, “Biz deniz piyadeleri burada vatan için nöbet tutarken geriye bıraktığımız ailelerimiz için canı pahasına canla başla çalışan tüm sağlık personelimize şükranlarımızı sunarız” dedi.

Sındırgı Devlet Hastanesi personelinden de Mehmetçiğe mesaj gecikmedi. “Vatan Size Sağlık Bize Emanet. Hepimiz İçin Evde Kalın" yazılı pankartlarla Mehmetçiğe selam gönderildi, vatandaşlar bir kez daha uyarıldı.
Sındırgı Devlet Hastanesinde görevli doktor Kazım Ünal da sağlık personeli adına yaptığı konuşmada, “Selamınızı aldık. Sizler oralarda vatan için nöbet tutarken, bizler de sağlık için burada emek veriyoruz. İçiniz rahat olsun” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:

mehmetcikler saglik calisanlari selam

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