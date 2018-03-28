Suriyeli Mültecilere Sağlık Hizmeti verecek Suriyeli Hekimler Ruhsal Travma konusunda eğitildi

Moodist Hastanesi Medikal Direktörü, Dünya Sağlık Örgütü danışmanı ve Ruhsal Travma alanında Türkiyenin önde gelen isimlerinden olan psikiyatrist Prof. Dr. Tamer Aker’den aldığımız bilgilere göre şuana kadar Türkiye’de binden fazla Suriyeli hekim uyum eğitimlerine katılmış durumdalar.

Sağlık Bakanlığı tarafından Suriyeli Mültecilerin sağlık ihtiyacını karşılamaya yönelik ve mültecilere hizmet vermek üzere Suriye’den Türkiye'ye göç eden kardiyoloji, ortopedi, çocuk doktoru gibi pek çok uzmanlık alanından binden fazla hekim Türkiye sistemine uyum eğitimlerine katıldı. Bu eğitimlerde Türkiye Sağlık Sistemi, İletişim Becerileri gibi dersler bulunurken, özgün olarak Türkiye’de 5 günlük bu eğitimin bir gününe Ruhsal Travma Eğitimleri de eklemiş durumda. Savaş travması yaşayan ve bunun etkilerini travma sonrası stres bozukluğu, depresyon gibi görünür ve uyku-iştah problemleri gibi fark edilmeyen pek çok etkisini yoğun olarak yaşayan mülteciler, ruhsal hastalıklar açısından risk altında sayılmakta. Uyum eğitiminde hekimlere tıbbi ve psikososyal yaklaşım için kullanacakları beceriler ve sistem aktarılırken her mülteciyi ruhsal travma ve psikolojik iyilik açısından da değerlendirme ve tedavi etme yönünde temel beceriler aktarılmakta. Ruhsal travma alanında önemli araştırmaları olan Prof Dr Tamer Aker insan eliyle olan travmaların en çok iz bırakan travmalardan biri olduğunu aktardı.

Bugünkü eğitimden bir kare olarak aşağıdaki Fotoğraftan sonra eğitmelerden psikiyatrist Uzm. Dr. Alişan Burak Yaşar da, eğitimler sırasında aslında Suriyeli hekimlerin de bu travmalardan çok etkilendiğini, hekimlerin de bu travmaları için kapsamlı tedavi çalışmalarına ihtiyaç duyulduğunu ve bu yönde talepler işittiğini; bu konuda yapılacak projelerin Suriyeli hekimlerin hizmet verdiği Suriyeli mültecilerin sağlıklarına da olumlu yansıyacağını iletti.

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinde görev yapan Uzm Dr Alişan Burak Yaşar Suriyeden Türkiye’ye savaş yüzünden göç etmek zorunda kalan Ortopedi, Kardiyoloji ve Pediatri gibi dallarda uzmanlaşmış çok kıymetli doktorlar olduğunu bildirdi. Bu hekimler en azından zor durumda sağlık sorunları yaşayan Suriyeli mültecilerin ihtiyaçlarına önemli oranda cevap olacaktır dedi.

Uzm Dr Alişan Burak Yaşar: Suriye’den Türkiye’ye savaş yüzünden göç etmek zorunda kalan Ortopedi, Kardiyoloji ve Pediatri gibi dallarda uzmanlaşmış çok kıymetli doktorlar var

