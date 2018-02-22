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'Suriyeli mültecilere yönelik yaklaşık 32 milyon poliklinik hizmeti verildi'
Başbakan Yardımcısı Akdağ, "Bugüne kadar Suriyeli mültecilere yönelik yaklaşık 32 milyon poliklinik hizmeti verildi. 1 milyon 326 bin kişi hastanede yatış işlemi gördü, 1 milyon 112 bin ameliyat gerçekleştirildi, 276 bin Suriyeli çocuk hayata gözlerini Türkiye'de açtı. Biz Türkiye olarak mazlum ve mağdur coğrafyalardan yüreğimize sığınan tüm kardeşlerimize kucağımızı açacağız." dedi.
'Suriyeli mültecilere yönelik yaklaşık 32 milyon poliklinik hizmeti verildi'
22 Şubat 2018 - AA
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Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Türkiye olarak mazlum ve mağdur coğrafyalardan yüreğimize sığınan tüm kardeşlerimize kucağımızı açacağız." ifadelerini kullandı.

Akdağ, Uluslararası Pediatri Kurumu (IPA) Başkanı Errol Alden ve beraberindeki heyetini kabul etti.

Akdağ, Çankaya Köşkü'nde gerçekleşen kabulde yaptığı konuşmada, dünyadaki tüm çocukların sorunlarının çözülmesi için Türkiye olarak AFAD ve Türk Kızılayı gibi kurumlarla yardıma hazır olduklarını bildirdi.

Türkiye'de bulunan 3,5 milyonu aşkın Suriyeli sığınmacıya her türlü sağlık, bakım hizmetinin sağlandığını belirten Akdağ, şu ifadelere yer verdi:

"Bugüne kadar Suriyeli mültecilere yönelik yaklaşık 32 milyon poliklinik hizmeti verildi. 1 milyon 326 bin kişi hastanede yatış işlemi gördü, 1 milyon 112 bin ameliyat gerçekleştirildi, 276 bin Suriyeli çocuk hayata gözlerini Türkiye'de açtı. Biz Türkiye olarak mazlum ve mağdur coğrafyalardan yüreğimize sığınan tüm kardeşlerimize kucağımızı açacağız."
IPA Başkanı Alden de Türkiye'nin, Suriyeli mülteci çocuklar başta olmak üzere dünyanın birçok yerindeki mağdurlara yardım ettiğini belirtti.

Alden, Türkiye'nin katkılarından dolayı Başbakan Yardımcısı Akdağ'a şükranlarını sunarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye hükümetiyle mülteci çocuklar başta olmak üzere Arakan Müslümanları ve farklı birçok bölgede iş birliği yapacağız. IPA olarak uluslararası alanda gösterdiğiniz olağanüstü çabaları ve insanı yardımları daha da bilinir kılmak için bize bağlı tüm kurumlarla temasa geçtik. Dünyanın en büyük çocuk sağlığı kurumu olarak Türkiye’nin güzel çabalarını daha güçlü bir şekilde vurgulayacağız."

Ziyarette, IPA Dışilişkiler Koordinatörü Kerem Hasanoğlu, IPA Executive Direktörü William Keenan, IPA Raportörü Elizabeth Alden, Türkiye Milli Pediatri Derneğinden Enver Hasanoğlu ile Aysun Bideciyer aldı.

Anahtar Kelimeler:

multeci saglik poliklinik

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People
3
1) KAHRAMAN (HEMŞİRE)
22.02.2018 16:43:01
suriyelilere bakmaktan mahvoluyoruz..gün aşırı hastaneye geliyorlar..bir de memnunu degiller..aman yüzlerinde bir beğenmeme
People
17
2) dr.mikro (.)
22.02.2018 11:06:37
SPERMİOGRAM 60 yaş üstü torun sahibi Suriye'liler Test yaptırıyor çocuğum olmuyor gerekçesi ile.

276 bin Suriyeli çocuk hayata gözlerini Türkiye'de açmış.

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