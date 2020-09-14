Suriye’nin kuzeyinde Türk Kızılay aracına saldırı: 1 şehit,1 yaralı

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14 Eylül 2020 11:51
Suriye’nin kuzeyinde seyir halindeki Türk Kızılay aracına düzenlenen silahlı saldırıda bir Kızılay personeli şehit oldu, bir personel yaralandı.
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