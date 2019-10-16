Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
SUT fiyatlarının çok düşük olması personelin maddi kaybına neden oluyor
Memur-Sen Bursa İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Şube Başkanı Gökhan Yünkül, Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerin ekonomik durumlarının iyi olmadığını belirtti. Sağlık çalışanlarının alın terinin karşılığını alamadığını, bunun en önemli sebebinin de ek ödemeden kaynaklandığını belirten Yünkül, Sağlık Bakanlığı’nın artık bu haksızlığa son verecek adımlar atması gerektiğini ifade etti
SUT fiyatlarının çok düşük olması personelin maddi kaybına neden oluyor
16 Ekim 2019 - İHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Ek ödemelerde yaşanan sorunun en temel sebeplerinden birinin Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) fiyatları olduğunu gündeme getiren Sağlık-Sen Şube Başkanı Gökhan Yünkül,

“ Sosyal Güvenlik Kurumu her hastaya yapılan işlemle alakalı Sağlık Uygulama Tebliği’nde belirtilmiş (SUT) fiyatı belirliyor. Toplamda hastanenin aylık geliri Sosyal Güvenlik Kurumu’nun fatura ediliyor ve SGK’dan bir para ödemesi yapılıyor. Hastaneye gelen paranın bir kısmını devlet tekrar vergilendirme tabi tutarak ayırıyor. Bunun dışında SGK’nın hastaneye ödemiş olduğu paranın yaklaşık olarak yüzde 40’ı Sağlık Bakanlığı’nın personeline, ek ödeme altında yönetmelikle belirlenmiş oranlarda dağıtılıyor. Geriye kalan kısmı ise hastanelerin giderleri için kullanılıyor.” dedi.

"Sağlık Bakanlığı konuya el atmalı"

Çoğu hastanenin gelir-gider dengesinde problem yaşadığını anlatan Yünkül, “Hastanelerin gider kalemleri daha yüksek. Bunun nedeni de SUT fiyatlarının 10 yıldır değişmemiş olmasından kaynaklanıyor. Oysa ki 10 yıl içerisinde döviz kurundan, personel maaşlarına, gider kalemi içerisindeki tüm maddelerin yükselişi devam ederken, gelir kalemi 10 yıldır sabit şekilde duruyor. Ek ödeme sorununun da en büyük nedeni SUT fiyatlarıdır. Sağlık Sen’in toplu sözleşmede kazanmış olduğu sabit ek ödeme var. Çoğu hastane bu sabit tek ödeme dışında sağlık çalışanlarına ek ödeme yapamıyor. SUT fiyatlarının çok düşük olması bir personelin aylık 500-1000 lira arasında bir kaybına sebep oluyor. Yıllardır bu sorunun daha da artacağını, sağlık çalışanlarının motivasyonunu bozacağını ifade ediyoruz. Artık öyle bir noktaya geldi ki hekimler ek ödeme alabilmek için neredeyse hastaneden evine gidemeyecek duruma geldi o kadar çok hasta bakmaları gerekiyor, diğer sağlık çalışanları ise sabit ek ödeme dışında ek ödeme alamıyorlar. Sağlık Bakanlığı artık bu konuya kör ve sağır gibi davranmaktan vazgeçmelidir.” diye konuştu.

"Sağlık personellerinin maaşları istenen düzeyde değil"

Yünkül sözlerini şöyle sürdürdü: “Hekimler ve sağlık personelleri arasındaki özlük hakları noktasında bir farklılık söz konusu. Bu farklılık 7-8 yıl önce daha azdı ancak bu makas her geçen gün biraz daha açılarak devam ediyor. Sağlık personeli açısından düşündüğümüzde bu durum, personelin iş ile ilgili motivasyonunu arttırması noktasında ciddi bir sorun teşkil ediyor. Bu makasın bu kadar geniş olmaması gerekiyor. Öte yandan hekim maaşlarının da diğer Avrupa ülkelerine göre düşük olduğunu söylemeliyiz. Neticede ek ödeme almamış olsalar temel maaşları çok komik rakamlar. Bu da birçok sorunu beraberinde getiriyor, hekimlerin emekli maaşları çok düşük oluyor. Tüm sağlık personelinin maaşlarının istediğimiz düzeyde değil. Verilen hizmet ve alınan riske göre kazanılan parayı karşılaştırdığımızda sağlık personelinin durumu çok çok iyi değil maalesef.”

Anahtar Kelimeler:

saglik-sen sut

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Türk Toraks Derneği Hasan Bayram Dilber Ayçiçek Çeçen doktor Gültekin Çeçen Ayşe Karaman kadına şiddet Özgür Tarhan Katip Çelebi Üniversitesi sağlıkta şiddet doktor asistan ŞULE ÇET adli tıp uzmanı Gazi Üniversitesi kalp damar hastalıkları Teksas Üniversitesi Sağlık Bilim Merkezi Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tıp kurultayı ankara Üniversitesi Tıp fakültesi gülfem çelik Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mehmet Süreyya Er Amrulla İnayatov sağlık-sen SUT elektronik sigara Mücahit Öztürk osteoporoz Yeşim Gökçe grip Mehmet Ertekin ANTALYA Eczacı Odası kadin dogum prof. dr. ismail mete itil malpraktis emine erdogan dunya kanser liderleri zirvesi dr. dilber aycicek cecen plastik cerrah brezilya tipi kalca kaldirma prof. dr. suhan ayhan brezilya tipi popo buyutme olum riski beyin cerrahı doktor Ceylanpınar Devlet Hastanesi
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
28/10-31/10 6. Ulusal Bağırsak Mikrobiyotası ve Probiyotik Kongresi ENDOKRİNO... ANTA
28/10-01/11 5. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi MİKROBİYO... İZMİ
31/10-02/11 Türkiye Maternal Fetal Tıp Derneği Ultrasonografi Kursu KADIN... İSTA
30/10-03/11 63. Türkiye Milli Pediatri Kongresi PEDİATRİ KIBR
23/11-23/11 TMFTP Tıbbi Uygulamalar ve Hukuk Kongresi TIP... ANKA
21/11-24/11 15. Türkiye Acil Tıp Kongresi ACİL TIP ANTA
26/11-30/11 3. Uluslarası – 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi HALK SAĞLIĞI ANTA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.