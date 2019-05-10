SUT kısıtlamaları hem aile hekimine hem hastaya zarar

İSTAHED’den yapılan yazılı açıklamaya göre; Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Dr Hakkı Gürsöz ve ilgili bürokratlar ile bir araya gelen İSTAHED Yönetim Kurulu aile hekimliğinde yaşanan sorunları görüştü.

Toplantıda hastanın doğru ilaca zamanında kolay ve ucuz ulaşabilmesi adına genel yaklaşımlarının tüm kronik hastalıklarda tedavinin geri ödemesinin akılcı ve bilimsel bir platforma oturtulması gerektiğini belirten İSTAHED Yönetim Kurulu bunun iş gücü kaybını, malpraktisi ve şiddeti önleyecek aynı zamanda hastaların da doğru tedaviye rahatça ulaşmasını sağlayacak yöntem olduğunu vurguladı.

Bir sonraki kontrole kadar hasta ilacını alabilmeli

Kronik hastalık veya sürekli tedavi gereken hastalıkların ve bunlara dair etken maddelerin ayrı bir başlıkta ele alınması gerektiği üzerinde duran aile hekimleri; hipertansiyon, diyabet, astım, KOAH gibi hastalıklar ve bunların tedavisinde kullanılan tüm ilaçların bu başlığa eklenerek hastalardan bu tedavilerde ilaç için katılım payı alınmaması gerektiğini belirtti.

İlaç kullanım raporlarının kaldırılabileceğini, bunun yerine kronik hastalıklar ve onlara dair tedavilerin ilgili reçetede yazılabileceğini, bu reçetenin bir sonraki kontrol tarihine kadar hastanın ilacı temin etmesini sağlayacak özellikte yazılmasının temel talepleri olduğunu vurgulayan İSTAHED Yönetim Kurulu bu sayede ‘’RPT’’ adlı gereksiz, zaman kaybettirici ve hem hasta hem de hekim için faydasız uygulamanın azalabileceğini örneklerle toplantıda paylaştığını belirtti.

SUT kısıtlamaları birinci basamağın sağlık hizmetlerinin merkezine oturtulmasına engel!

Aile Hekimliği’nde etkin bir kronik hastalık izleminin mümkün olabilmesi, kronik hastalıkların tedavisi ve komplikasyonların önlenmesi için Aile Hekimleri’ne yönelik varolan SUT kısıtlamalarının kaldırılmalısı gerektiğinin altını çizen İSTAHED Yönetim Kurulu toplantı ile ilgili şu ayrıntıları paylaştı:

“Uygulanmakta olan SUT kararlarına baktığımızda, Sağlık Bakanlığının birinci basamakta tanı tedavi ve takibini önerdiği ve yıllarca bu konuda birinci basamağa eğitim verdiği birçok alanda kısıtlamaların olduğunu, hekimlerin tedavilerini tıbbi kılavuzlar eşliğinde yapması gerekirken mevcut koşullarda SUT kısıtlamalarına göre tedavi protokolü seçebildiklerini, bu kısıtlamaların en büyük zararını doğru ilaca ulaşmakta zorlanan hastaların yaşadığını ilettik.

Hipertansiyon, diyabet, organik olmayan psikozlar, dermatolojik hastalıklar hiperlipidemi gibi birinci basamakta tanısı tedavisi ve takibi yapılan birçok hastalığın kılavuzlar yanında SUT kısıtlamaları eşliğinde reçetelerinin düzenlenmek zorunda kaldığını, bunun da birinci basamak sağlık hizmetini, sağlık hizmetlerinin merkezine oturtma gayemize engel olan önemli nedenlerden biri olduğunu ilettik.”

Toplantıda İSTAHED ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ortak çalışma grupları ile sorunlar üzerinde çalışmaya devam etme konusunda görüş birliğine varıldığı kaydedildi.