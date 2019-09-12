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SUT Multipl Skleroz, Migren, Alzheimer ve Parkinson hastalarını mağdur edecek
Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Cavit Boz yeni yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği’nin (SUT) başta MS, migren, Alzheimer ve Parkinson başta olmak üzere pek çok nöroloji hastasını zorlayacağını işaret ederek “MS tedavisinde hastalık seyrine yönelik pahalı tedavilerin hemen hepsinin karşılandığı ülkelerden biri olmanın gururunu yaşarken belirti tedavilerindeki kısıtlamalar maalesef hastalarımızı mağdur edecektir.” dedi
SUT Multipl Skleroz, Migren, Alzheimer ve Parkinson hastalarını mağdur edecek
12 Eylül 2019 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN - Sağlık Uygulama Tebliğ yayımlandığı tarihten itibaren farklı tepkilere neden oldu.

Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Cavit Boz da birçok nöroloji hastasının bu durumdan etkileneceğini ve mağdur olacağını belirtti.

Prof. Dr. Boz yaptığı açıklamada MS hastalarının yaklaşık yarısı antidepresan ilaç kullanması gerektiğini belirterek “Hastayı takip eden nöroloji doktorlarının reçeteleyeceği özellikli antidepresan ilaçlar (kilo alma, ağız kuruluğu, cinsel yan etki yapmayan) ödenmeyecek; sadece bir kısım antidepresan ilaç en fazla 6 ay ödenecektir. Benzer şekilde uyuşma, yanma ve ağrıları olan MS hastalarının sıklıkla kullandığı gabapentin ve pregabalin gibi ilaçlar üçüncü basamak dışında reçetelenince ödenmeyecek. Bu durum pek çok hastanın bulunduğu yerde ilacını yazdıramaması, üçüncü basamak hastaneye gitmek zorunda kalmasına yol açacak; dolayısı ile hastalar için iş gücü ve zaman kaybını getirecektir. Diğer taraftan üçüncü basamak hastanelerin yoğunluğu artacaktır.” dedi.

“Nöroloji uzmanının alanındaki reçetelerin geri ödenmemesi anlaşılamaz”

Gerilim tipi baş ağrısını tedavi edecek nöroloji uzmanının hastaya reçete yazarken geri ödenen ilaç bulmakta zorluk çekeceği kaydedilen açıklamada “Nöroloji uzmanı hastasına “benim yazıldığım reçete ödenmiyor, psikiyatriye git” mi diyecektir.” diye sorarak hastaların ve hekimlerin süreçte yaşayacağı profili gözler önüne serdi.

“Yeterli vakit bulamadığı için psikoterapi yapamayan, bunun yerine antidepresan ve antipsikotik ilaç yazarak mesleğini yapmak zorunda kalan psikiyatri hekimleri daha da yoğunlaşacak, asıl işlerini yapamaz durumda kalacaklardır. ”  diyen Prof. Dr. Boz;

nöroloji uzmanlarının beyin, sinir sistemi ve kas hastalıkları alanındaki reçetesinin geri ödenmemesinin anlaşılamaz olduğunu kaydetti.

“Nöroloji hastalarını mağdur olacak”

Nöroloji alanında reçetelenen ilaçların pek çoğu farklı etkileri nedeni ile de kullanıldığını belirten Prof. Dr. Boz “Migren tedavisinde kullanılan tansiyon ilaçları tansiyon için değil; epilepsi ilaçları epilepsi tedavisi için değil, antidepresan ilaçlar da depresyon tedavisi için değil migren için kullanılmaktadır. Nasıl ki migren tedavisinde tansiyon ilacı yazarken nefroloji veya kardiyoloji’ye hasta yönlendirilmiyor ise antidepresan yazarken de psikiyatriye yönlendirilmemelidir. “ ifadelerini kullandı.

 

Hastaların nöroloji kliniğine başvururken depresyon şikayeti ile başvurmadığını kaydeden Prof. Dr. Boz “MS hastasının, Parkinson hastasının, migren hastasının ek gelişen hafif depresyonunu en iyi anlayabilecek ve tedavi edebilecek hekimin nöroloji uzmanı olduğu açıktır.  Tabi ki majör depresyon ve psikoz gibi durumları değerlendirecekler psikiyatristlerdir.

Parkinson ve Alzheimer hastaları için ana ilaçlar ödenmeye devam ederken bu hastaların yaşayacağı halüsinasyon gibi belirtilerin tedavisi için nöroloji hekiminin yazacağı reçetenin bedeli ödenmeyecektir.

Bu uygulamalar tasarruf tedbirleri amacı ile yapılmış olabilir. Nöroloji hastalarını mağdur edecek, zaman, iş gücü ve yetersiz tedaviye yol açacak bu uygulamanın bir an önce gözden geçirilmesi ve evrensel ölçülerde düzenlenmesi uygun olacaktır. “

 

Anahtar Kelimeler:

sut noroloji uzmani alzheimer parkinson

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