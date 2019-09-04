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SUT'ta neler değişti? Çalışma Bakanı açıkladı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Resmi Gazete’de yayımlanan Yeni Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ile tıbbi cihaz ve malzeme fiyatlarının yeniden belirlendiğini, bin 663 tıbbi cihaz ve malzeme fiyatında 731 milyon lira iyileştirme sağlandığını duyurdu.
SUT'ta neler değişti? Çalışma Bakanı açıkladı
04 Eylül 2019 - İHA
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ANKARA-Bakan Selçuk, vatandaşların Genel Sağlık Sigortası hizmetlerinden etkin faydalanabilmeleri için “Değişen piyasa koşulları nedeniyle vatandaşlarımızın ihtiyacı olan tıbbi cihaz, malzeme ve ilaçlarda fiyat güncellemesine gittik. Sosyal Güvenlik Kurumu’muz tarafından geri ödenen fiyatları artırarak vatandaşlarımızın sağlık hizmetine, ilaca ve tıbbi cihaz ve malzemeye erişimini kolaylaştırıyoruz” dedi. 

SUT değişti! Tıbbi cihaz ve malzeme fiyatları yeniden belirlendi!

 

 

Evde kullanılan 62 tıbbi malzemeye 415 milyon lira iyileştirme yapıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) malzemeler için ödeyeceği paraların miktarının artırıldığını belirten Bakan Selçuk, 62 tıbbi malzeme fiyatında % 10 ila % 350 arasında değişen oranlarda artış sağlanarak 415 milyon lira iyileştirme yapıldığını belirtti. 

 

Böylece vatandaşın ödemek zorunda kaldığı fark ücretleri birçok ürün için ortadan kalkmış olduğunu, kullanan hastaların tercihine göre farklı özelliklere sahip bir kısım üründe de fark ücreti asgari seviyeye indiğini ekledi.

 

Akdeniz Anemisi Hastalarına Müjde!

Ülkemizde en sık görülen, önlenebilir bir kalıtsal kan hastalığı olan Talesemi (Akdeniz Anemisi) hastalarının kullanması gereken infüzyon setinin geri ödeme fiyatı % 350 oranında arttı.

 

Evde kullanılan solunum cihazlarında geri ödeme fiyatı yüzde 100 artışla güncellendi

Yeni düzenlemeyle evde kullanılan solunum cihazlarından; ev tipi mekanik ventilatörün geri ödeme fiyatı yüzde 100 artışla 9 bin liradan 18 bin liraya, 

oksijen tedavisi için kullanılan oksijen konsantratörünün geri ödeme fiyatı yüzde 130 artışla 833 liradan bin 915 liraya, oksijen tüpünün geri ödeme fiyatı da yüzde 100 oranında artışla güncellendi.

Ayrıca bu cihazlarla birlikte kullanılan oksijen tüplerinin geri ödeme fiyatı %100 oranında artırıldı ve dolumu için ödenen geri ödeme rakamları da güncellendi.

 

Diyabet hastalarının kullandıkları malzemelerde geri ödeme fiyatları arttırıldı

Gün boyu takip etmek zorunda oldukları kan şekerinin ölçümü için kullandıkları kan şekeri ölçüm çubuğunun geri ödeme fiyatının % 40 oranında artırılmasıyla, Diyabet hastalarının bu kronik hastalık yüzünden yaşadığı maddi sıkıntılar sona erdi. Ayrıca, bir kısım diyabet hastasının kullanmak zorunda kaldığı insülin pompasının geri ödeme fiyatı % 50 oranında arttı ve 4.884 TL oldu.

 

Hasta bezlerinin ve işitme cihazlarının geri ödeme fiyatları arttı

Hasta bezinin geri ödeme fiyatı yüzde 40, sonda tıbbi malzemelerinin yüzde 30, kolostomi,ileostomi ve ürostomitıbbi malzemelerin yüzde 40 artırıldı. Dijital işitme cihazının geri ödeme fiyatı % 35 oranında arttı.

 

SGK’nın Hastanelerde kullanılan1601 tıbbi cihaz ve malzemeye geri ödeme yaptığı tutar 316 milyon Lira artırıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 1601 tıbbi malzemeye geri ödeme yaptığı tutarın 316 milyon lira artırıldığını ifade eden Bakan Selçuk, böylelikle 316 milyon lira iyileştirme sağlandığını belirtti.

Bu kapsamda; 

  • Kalp nakli bekleyen hastalarda kullanılan ventrikül destek cihazının geri ödeme fiyatı yüzde 50 artışla 200 bin liradan 300 bin liraya,
  • Yapay kalbin geri ödeme fiyatı yüzde 50 artışla 300 bin liradan 450 bin liraya,
  • Epilepsi hastası çocuklarda kullanılan vagal sinir stümilatörünün geri ödeme fiyatı yüzde 50 artışla 35 bin liradan 52 bin 500 liraya,
  • Skolyoz hastası çocukların tedavilerinde kullanılan manyetik rodun geri ödeme fiyatı yüzde 30 artışla 27 bin 500 liradan 35 bin 750 liraya,
  • İnsan kaynaklı greftlerin geri ödeme fiyatları yüzde 5 ila yüzde 120 arasında değişen oranlarda,
  • Kalp pillerinin geri ödeme fiyatları yüzde 20 ila yüzde 100 arasında değişen oranlarda,
  • Mekanik kalp kapakları, biyolojik kalp kapakları için Sosyal Güvenlik Kurumu’nun geri ödediği rakamlarda yüzde 10 ila yüzde 130 arasında değişen oranlarda iyileştirme yapıldı.

 

“Kesintisiz sağlık hizmeti sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz”

Geri ödeme listesine eklenen tıbbi malzemelerin SGK ile sözleşmeli eczanelerden temin edilebileceğini ifade eden Bakan Selçuk, “Yeni Sağlık Uygulama Tebliği ile tıbbi cihaz ve malzemelerin fiyatlarında artış yaparak hastalarımıza kaliteli ve kesintisiz sağlık hizmeti sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.

Anahtar Kelimeler:

saglik uygulama tebligi

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