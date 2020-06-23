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Suudi Arabistan, Covid-19 nedeniyle bu yıl yurt dışından hacı kabul etmeyecek
Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle bu yıl hac ibadetini sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutacağını, yurt dışından hacı adayı kabul etmeyeceğini duyurdu.
Suudi Arabistan, Covid-19 nedeniyle bu yıl yurt dışından hacı kabul etmeyecek
23 Haziran 2020 11:12 - Euronews
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Suudi Arabistan, ilk kez hac sezonunu iptal ederek, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle hac ibadetini ülkede yaşayanlarla sınırlı tutacaklarını açıkladı.Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 180'den fazla ülkeye yayılan Kovid-19 vaka sayısının 7 milyonu aştığı ve yarım milyona yakın insanın bu salgından yaşamını yitirdiğine dikkat çekildi.

SALGININ YAYILMA HIZINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Dünya genelinde insanları salgına karşı koruyacak bir aşı veya etkili bir ilacın henüz bulunmadığı belirtilen açıklamada, sosyal mesafeyi koruma imkanlarının zor olduğu ortamlarda salgının hızla yayıldığı kaydedildi.Açıklamada, kutsal toprakların misafirlerini korumak amacıyla daha önce umre ziyaretlerinin askıya alındığı ve bunun da tüm İslam ülkelerince memnuniyetle karşılandığı aktarıldı.

BU YIL SADECE ÜLKE İÇİNDEN HACI KABUL EDİLECEK

Bakanlık açıklamasında, Müslümanların sağlığını korumak amacıyla bu yıl yurt dışından hacı adaylarının kabul edilmeyeceği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "Kovid-19 salgınının yayılmaya devam etmesi, kalabalık ortamlar ve uluslararası ulaşımın daha da riskli olması, küresel vaka sayılarının ciddi şekilde artması nedeniyle Hac ve Umre Bakanlığı, bu yıl hac ibadetini ülkede ikamet edenlerle sınırlı tutacaktır."Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, bugüne kadar ülkede Kovid-19 nedeniyle 1267 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının ise 157 bin 612'ye ulaştığını açıklamıştı.

TÜRKİYE'DEN GİTMEYE HAK KAZANANLARIN HAKKI KORUNACAK

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Suudi Arabistan'ın kararıyla ilgili ''2020 yılında kura sonucu hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlarımızın kura hakları korunacaktır'' açıklamasını yaptı.

TÜRKİYE'DEN 83 BİN 430 HACI ADAYI GİDECEKTİ

2020 Hac Protokolü'ne göre, Türkiye'den bu yıl 83 bin 430 hacı adayı kutsal topraklara gidecekti. Her yıl hac mevsiminde Suudi Arabistan'ı 2 milyon kişi ziyaret ediyor.Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yer alan bilgilere göre, salgın olmasaydı ilk kafile kutsal topraklara 22 Haziran'da çıkacaktı. Son hac kafilesi ise 25 Temmuz'da gidecekti. Hacdan dönüşler 06 Ağustos – 02 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktı.
 

Anahtar Kelimeler:

suudi arabistan hac ve umre bakanligi koronavirus salgin

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