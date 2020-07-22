Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Suudi Arabistan hac sırasında uygulanacak Kovid-19 önlemlerini açıkladı
Suudi Arabistan, Kovid-19 nedeniyle bu yıl sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutulacak hac mevsimi için alınan sağlık önlemlerini duyurdu.
Suudi Arabistan hac sırasında uygulanacak Kovid-19 önlemlerini açıkladı
22 Temmuz 2020 09:02 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıl sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutulacak hac mevsimi için alınan sağlık önlemlerini duyurdu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, hac sırasında ibadet mekanlarında günde 10 defa sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştirileceği, bunun için 3 vardiya halinde günde 3 bin 500 işçinin çalışacağı belirtildi.

Önlemler kapsamında, Mekke'de Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram'ın tamamının, tavaf ve say alanlarının sterilize edilmesinin yanı sıra tavaf ve say sırasında sosyal mesafenin korunacağı, hacı adaylarının bu alanlara sınırlı sayıda gruplar halinde alınacağı ve termal kameraların sayısının da artırılacağı kaydedildi.

Kabenin örtüsünün de bu yıl Kovid-19 önlemlerine uygun şekilde değiştirileceğine işaret edilen açıklamada, konuya ilişkin detay verilmedi.

Tüm dünyayı etkileyen salgın nedeniyle hac ibadeti sırasında ilk defa bu tür önlemler alınıyor.

Suudi Arabistan'da Kurban Bayramı 31 Temmuz'da başlıyor
Öte yandan Suudi Arabistan, Kurban Bayramı'nın ilk gününün 31 Temmuz Cuma olduğunu duyurdu.

Suudi Arabistan Yüksek Mahkemesinden yapılan yazılı açıklamada, 22 Temmuz Çarşamba'nın zilhicce ayının (hac ayı) ilk günü olduğu bildirildi.

Buna göre hicri takvime göre zilhicce ayının dokuzuncu günü olan 30 Temmuz'un arife, onuncu günü olan 31 Temmuz'un da Kurban Bayramı'nın birinci günü olduğu açıklandı.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, geçen ay Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl hac ibadetini sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutacağını, yurt dışından hacı adayı kabul etmeyeceğini duyurmuştu.

Sağlık Bakanı Tevfik er-Rabia da hacı adaylarının 65 yaş altında olması ve kronik rahatsızlığı bulunmaması gerektiğini söylemişti.

Anahtar Kelimeler:

suudi arabistan kurban bayrami kabe koronavirus hac

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.