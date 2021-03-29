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Süveyş Kanalı'nda karaya oturan gemiyi hangi branş nasıl çıkartırdı?
Süveyş Kanalı'nda karaya oturan gemiyi kurtarmak için bir intern doktorun paylaşımı dikkat çekti
Süveyş Kanalı'nda karaya oturan gemiyi hangi branş nasıl çıkartırdı?
29 Mart 2021 14:07 -
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MEDİMAGAZİN-Geçen hafta dünyanın en önemli denizyolu olan Süveyş Kanalı'nda karaya oturan dev yük gemisini kurtarma çalışmalarında beklenen oldu. Süveyş Kanalı'ndan sorumlu yetkili Osama Rabie, "Gemiyi hareket ettirmeyi başardık" derken geminin hareket ettiği videolar yayınlandı.

Diğer taraftan sosyal medyada a gündem olan konuyla ilgili ilginç paylaşımlar yapıldı. Bu paylaşımlardan biri de Meltita Çilekovski @Meltem3440 hesabından yapıldı. İntern doktor olaya hangi branşın nasıl yaklaşacağını esprili bir dille anlattı: 

Kardiyolog: Anjiyo yapıp stent takalım.

Genel Cerrah: Gemiyi parçalayıp çıkaralım.

Plastik Cerrah: Kanalı genişletelim.

Kadın Doğumcu: Çıkmıyorsa sezaryen yapalım.

Ürolog: Üreterorenoskop yapalım. Dahiliyeci: Daha önce böyle bir tıkanma olmuş muydu?

Ortopedist: Kanalı kırıp baştan yapalım.

Radyolog: Bir de diğer açıdan görelim.

Dermatolog: Steroid krem sürelim, kenarlardan kaya kaya çıkar.

İntörn: Tamam ben gemiyi sırtıma alır çıkarırım no problem

Anahtar Kelimeler:

suveys kanalinda karaya oturan gemiyi hangi brans nasil cikartirdi

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