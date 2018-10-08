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Tabancadan çıkan kurşunla yaralanan çocuğa ilk müdahale doktor babasından geldi
Şanlıurfa'da ailesiyle birlikte sosyal tesiste oturan Arda Şeyhanlıgil (8), kim tarafından ateşlendiği henüz belirlenemeyen tabancadan çıkan kurşunun göğsüne isabet etmesiyle yaralandı. Kanlar içerisinde yere yığılan çocuğa ilk müdahaleyi doktor babası yaptı.
Tabancadan çıkan kurşunla yaralanan çocuğa ilk müdahale doktor babasından geldi
08 Ekim 2018 - DHA
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Olay, cumartesi günü Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan GAP Sukay Sosyal Tesislerinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte sosyal tesiste oturan Arda Şeyhanlıgil, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunun göğsüne isabet etmesiyle yaralandı. Kanlar içerisinde yere yığılan ve ilk müdahalesi doktor olan babası Hikmet Şeyhanlıgil tarafından yapılan Arda, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Arda'nın gözü yaşlı yakınları, magandanın bir an önce bulunmasını istedi.

Polis ekipleri de Arda'nın yaralanmasına neden olan tabancayı ateşleyen magandanın bulunmasına yönelik araştırmasını sürdürüyor.

Anahtar Kelimeler:

hikmet seyhanligil harran universitesi tip fakultesi gap sukay sosyal tesisleri

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