Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Tabip Odası doktora şiddete isyan etti: Kat ve kat üzüntülüyüz
SAMSUN Tabip Odası üyeleri, hastanede 2 Özel Harekat polisi tarafından darbedildiği öne sürülen doktor S.G.'ye yaptıkları basın açıklamasıyla sahip çıktı. Grup yaşananlara tepki gösterirken, Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Murat Erkan, "Biz hekimler kamu hizmetini halk adına devlet adına sunuyoruz. Hekime, sağlıkçıya uygulanan şiddet halka ve devlete uygulanan şiddettir. Biz böyle algılıyoruz" dedi.
Tabip Odası doktora şiddete isyan etti: Kat ve kat üzüntülüyüz
06 Eylül 2019 - DHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

SAMSUN - Bafra ilçesi Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde dün, iddiaya göre epilepsi hastası olduğu için önceliği bulunan hastadan önce muayene olmak isteyen özel harekat polisleri S.Y. ve F.S. ile doktor S.G. arasında tartışma çıktı. Doktor S.G., 'Bize neden bakmıyorsun?' diyen 2 polis memuru tarafından darbedildi. Olay sırasında hastanede 'beyaz kod' verildi. Özel güvenlik görevlisi ve hastane polisi kavgaya müdahale etti. Kolundan yaralanan S.G., şikayetçi oldu.

Doktor, 2 özel harekat polisi tarafından acil serviste görevi başında darp edildi! 

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Türk Tabipler Birliği Samsun Tabip Odası üyeleri ve hastane çalışanları, Bafra Devlet Hastanesi Acil Servis girişi önünde toplanarak basın açıklamasında bulunup, yaşananlara tepki gösterdi. Burada konuşan Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Murat Erkan,

"Bu şiddet olayını biz kınarken bile utanç içerisindeyiz. Ama iki kez utanç içerisindeyiz. Çünkü sağlıkçıya şiddet uygulamak, kamu düzenini hiçe sayarak kargaşa çıkarmak, istediğini kaba kuvvet uygulayarak elde etmeye çalışmak, ilkel toplulukların, geri kalmış ülkelerin bir özelliğidir. Dün yaşadığımız bu olayın diğer şiddet olaylarından farklı bir tarafı var. Kişilerin, toplumun güvenliğinden ve emniyetinden sorunlu olanların bir kurumda görev yapanların uyguladığı bu şiddet, bizi daha derinden yaralamıştır. Devlete hizmet edenlerin yine aynı şekilde devlete halka hizmet edenlere şiddetini görüyoruz biz burada. Bu yüzden kat ve kat üzüntülüyüz. Biz hekimler kamu hizmetini halk adına, devlet adına sunuyoruz. Hekime, sağlıkçıya uygulanan şiddet, halka ve devlete uygulanan şiddettir. Biz böyle algılıyoruz" dedi.

Anahtar Kelimeler:

saglikta siddet bafra ilcesi devlet hastanesi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
0
1) Memed (Nrş)
06.09.2019 17:43:34
Tabip odaları barolar birliği diğer dernekler guruplar gibi zamanında ideoloji örgütü kendi hegomanyasini kurup ülkede güç olma gibi kendi çapında anlamı olmayan dar kafa ile hayata bakan kişilerin topluluğu olmayıp hekimlerin birliği sorunları adına şeffaf çalışsa idi senci benci parti ideoloji safsatası gibi çağdışı ilkel ama ortada entellektuel geçinen kafaların bileşkesi olmasaydı bu gün yeri anlamı değeri farklı olurdu.Kimse kendini uyanık zannetmeyecek,maske takmayacak,güç devsirip bir parti yada sol sağ adı altında biryere ait olup oraların örgütü arka bahçesi gibi çalışmayacak...Normal olacağız normal...çünkü herkeste kafa var herkes herşeyi anlıyor.Mesela terör ,sokakları karıştırma, bu tür hallere adaletsizliğe devleti zarara uğratmaya haksızlığa kadrolaşma ya ses cikarabilirsin ülke için millet için huzur için oturmuş sistem için ama öbür türlü Darwin Lenin stallin kafasının bu günkü uzantısı oldummu ister istemez iş ,güç savaşına döner, birbaşkasi gücü eline aldimmi doğal olarak sizi safdişi yapmak ister.Niye adam olamıyoruz doğru belli degilmi? Normal olan nedir şeffaf olmak partici olmamak HAK ki doğruyu yansız yalansız haykırmak değilmi?Bu gün bu haller birazda geçmişin getirdiği bedel...Adam olalım adam, cin olmadan adam çarpmaya kalkmasin kimse.Durust olup süslü laflar sloganlar ideolojik duruşlar başkasının hatasını öne çıkararak kendi ideolojine partine çalışmaları bırakalım olduğumuz gibi dosdoğru olalım.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Dünya Gastroenteroloji Kongresi serhat bor Türk Sağlık-Sen ikiz bebek Mangayamma Yaramati Arkansas Üniversitesi Claire Terhune dang humması Nepal Prakash Shah zayıflama hapı Nesrin Öcal Sağlık Bilimleri Üniversitesi sağlıkta şiddet Bafra ilçesi Devlet Hastanesi Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Eğitim Projesi Türk Tıp Dünyası Kurultayı Sağlık Bakanlığı kalp pili serkan durdu başar candemir KAHEV Osman Gencer Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı meme kanseri Canan Dağdeviren bungee jumping Sacit Görgül elektronik sigara E vitamini gebe stres British Journal of Psychiatry SEİS SUT Zehra Zümrüt Selçuk evde sağlık hizmetleri Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kutay Ürkmen ameliyat Çağlar Emre Çağlıyan AMATEM Emrah Ceviz Ahmet Özer Mahmut Demirtaş alzheimer hastane Elbistan Devlet Hastanesi taciz Kırıkhan Devlet Hastanesi Anne Dostu Hastane Bilkent Şehir Hastanesi Fahrettin Koca Sağlık Bakanlığı
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
05/09-08/09 6. DOD Dermatoloji Gündemi DERMATOLOJİ SAKA
12/09-13/09 SCAI Menata Mentor Course-SCAI 2019 KALP VE... İSTA
14/09-14/09 7. Multidisipliner Nöroendokrin Tümör Sempozyumu NÖROLOJİ ANKA
11/09-14/09 World Congress of Perinatal Medicine KADIN... İSTA
12/09-15/09 10. Ulusal Haseki Tıp Kongresi ve 9. Haseki Hemşirelik Sempozyumu HEMŞİRELİ... SAKA
20/09-20/09 7. Geriatri Günleri GERİATRİ İZMİ
19/09-22/09 14. Ulusal Genç Yaşam ve 4.Klinik Romatoloji Kongresi ROMATOLOJİ KIBR
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.