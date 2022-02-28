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Tabip-Sen Başkanı değerlendirdi: Sağlık Bakanlığı'nın 'iş bırakanlara disiplin cezası' ne anlama geliyor?
Tabip-Sen Başkanı Dr. Av. Ahmet Erçek, Medimagazin'in Youtube kanalında "Sağlık hizmetini aksatan iş bırakma eylemlerine disiplin cezası" konulu resmi yazısını değerlendirdi.
Tabip-Sen Başkanı değerlendirdi: Sağlık Bakanlığı'nın 'iş bırakanlara disiplin cezası' ne anlama geliyor?
28 Şubat 2022 16:56 - MEDİMAGAZİN
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Tabip-Sen Başkanı Dr. Av. Ahmet Erçek, Sağlık Bakanlığı'nın "Sağlık hizmetini aksatan iş bırakma eylemlerine disiplin cezası" konulu resmi yazısını Medimagazin'in Youtube kanalından yapılan canlı yayında değerlendirdi.

Tabip-Sen Başkanı Dr. Av. Ahmet Erçek, iş bırakma eyleminin yazıda belirtildiği şekilde yapılmadığını, COVID polikliniklerinde iş bırakılmadığını bu nedenle salgınla mücadelede sorun yaratmayacağını, yine yazıda belirtildiği gibi kamu görevinin terk edilmesinin söz konusu olmadığını, eylemlerin iş yerlerinde yapıldığını ifade etti.

Birkaç gün yapılan iş bırakma eyleminin kamu hizmetlerinin aksatmasının mümkün olmayacağını ifade eden Erçek, "Eğer birkaç gün yapılan iş bırakma eylemi ile sağlık sistemi aksayacaksa bayram seyran, yılbaşı ve 1 Mayıs'ın da kaldırılması gerekir." dedi.

Erçek, "Biz bu zamana kadar hiç sesimizi çıkarmadık ve yapıcı olduk,  vatandaşımızın mağdur olmaması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Biz de vatandaşımızı bu yazıyı ortaya koyan irade kadar önemsiyoruz ve  vatandaşımızı mağdur etmeyiz." dedi.

Eyleme katılan hekimlerin karşılaşabileceği durumlar hakkında da konuşan Erçek, hekimlerin eyleme katılmasıyla yasal hak kullanımı söz konusu olduğunu ifade ederek, hiçbir acil durumu, önem arz eden poliklinikliği bırakmayacaklarını kimsenin mağdur edilmediğini, hekimlere yaptırım olarak ise aylıktan kesme, uyarı ya da en kötü kınama gelebileceğini belirtti.

Sendikaların yasa için menfaat örgütleri olduğunu da ifade eden Erçek, yasa dışına asla çıkılmayacağına vurgu yaparak, bütün eylemlerin yasal çerçevede yapıldığı bilgisini verdi.

Canlı yayının tamamını izlemek için:

 

 

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People
2
1) ismail yetenek (dr)
01.03.2022 01:44:40
Herkes aynı anda istifa dilekcesi verse,bakanlığın kabul edeceğini mi sanıyonuz? Devlet milleti dr suz bırakır mı hiç..Vatanın ve milletin yüksek ve ali menfaatleri için istifa hakkımız zinhar iptal edilir.hiç şüpheniz olmasın..
People
2
2) Emekli (Hemşire )
28.02.2022 22:14:41
Korkmayın sicilim 100 puandi, dosyada teşekkürler vardı. Nemi oldu yoksulluk sınırı altında bir maaş.
Sonuçta disiplin cezası, gücünüzün farkına varın artık.
People
47
3) Zort (Op.dr)
28.02.2022 17:34:22
Herkes aynı anda istifa etsek ne yapabilirler
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