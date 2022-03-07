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Tabip-Sen, hekimlerin taleplerini sıraladı: 'Daha azını kabul etmiyoruz'
Tabip-Sen, özlük talepleri, şiddetle ilgili talepler ve hukuki talepler olmak üzere üç ana başlıktaki taleplerini sıraladı. Tabip-Sen'in talepleri arasında sağlıkta şiddet suçunun TCK ve CMK kapsamına alınması ve sabit ek ödemenin kaldırılması gibi konular yer alıyor.
Tabip-Sen, hekimlerin taleplerini sıraladı: 'Daha azını kabul etmiyoruz'
07 Mart 2022 15:18 - MEDİMAGAZİN
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14-15-16 Mart tarihlerinde iş bırakma eylemi düzenleyecek olan Tabip-Sen, özlük, sağlıkta şiddet ve hukuki olmak üzere üç ana başlıktaki taleplerini sıraladı.

"Son yıllarda o kadar çok haksızlığa uğradık ki; derdimiz, sözümüz sayfalara sığmaz." ifadeleriyle taleplerini sıralayan Tabip-Sen sıralananların asgari talepler olduğunu belirterek "Daha azını kabul etmiyoruz." dedi. Buna göre Tabip-Sen'in sağlıkta şiddet suçuna ilişkin talepleri şöyle:

1. Sağlıkta şiddet suçu, TCK ve CMK' da yer almalıdır.

2. Sağlıkta şiddet; katalog suçlar kapsamına alınmalı, şiddet olayına karışan kişiler tutuklu yargılanmalıdır.

3. Sağlıkta şiddet davalarında cezalar paraya çevrilememeli, ertelenememeli, indirim uygulanmamalıdır. Bu konuda yasada boşluk bırakmayacak şeklinde düzenlemeler bir an önce yapılmalıdır.

4. Sağlıkta şiddet olaylarında -şikayete bağlı olmaksızın- doğrudan kamu davası açılmalıdır.

5. Sağlıkta şiddet olayının failleri, olayın vuku bulduğu hastanenin -acil sağlık hizmetleri dışında- sağlık hizmetlerinden istifade edememelidir.

6. Her Aile Sağlığı Merkezine, mesai saatleri süresince mutlaka bir güvenlik görevlisi bulunacak şekilde görevlendirme yapılmalıdır.

7. "Hekim Hakları Yönetmeliği", ivedilikle hazırlanmalı ve yürürlüğe konulmalıdır.

8. Güvenlik görevlilerinin sağlıkta şiddet olaylarında müdahale yetkileri arttırılmalı ve hukuki güvenceye alınmalı, görevini yerine getirmeyenlerin iş sözleşmesi fesih edilmelidir.

9. Adalet Bakanlığı'na talepte bulunularak; hakimler, savcılar ve kolluk kuvvetlerine, Sağlıkta Şiddet konusuna özel bilgilendirmeler yapılmalı ve uygulamadaki eksiklikler giderilmelidir.
 
10. Hekimin tehditle karşı karşıya kaldığı durumlarda; hekimi uyarmakla yetinilmemeli, mutlaka savcılık da bilgilendirilmelidir.

11. Şiddet olayı sonucu oluşan tüm maddi ve manevi zararlar, suçludan tazmin edilmelidir.

12. Sağlık kuruluşlarında; dedektör, X-ray vb. önleyici güvenlik tedbirleri, diğer resmi kuruluşlardaki gibi istisnasız ve dikkatlice kullanılmalıdır.

Özlük haklarına ilişkin taleplerini sıralayan Tabip-Sen'in talepleri arasında emeklilik kat sayısı, nöbet ücretleri, performans kesintisi, yıpranma payı gibi konular yer aldı:

1. Sabit ek ödeme ile ilgili ilgili kanun maddeleri kaldırılıp; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na -Aralık ayında Meclis tarafından kabul edilen oranlardan az olmamak üzere- Kamu kurumlarında çalışan tüm hekimleri, Aile hekimlerini, Üniversite öğretim üyelerini kapsayacak şekilde "Hekimlik Tazminatı" eklenmelidir.

2. Emeklilik katsayısı; uzman hekimlerde 40.000, pratisyen hekimlerde ve diş hekimlerinde 33.000 olarak düzenlenmelidir. Emekli hekimler için 5. fıkra yürürlükten kaldırılmalıdır.

3. Bugün, Aile sağlığı merkezlerinde -hekimlerce karşılanamayacak düzeylere ulaşan giderler sebebiyle- cari ödemelere %100 zam yapılmalıdır. İlerleyen süreçte, bu cari harcamalar -bütçe ayrılmak suretiyle- İlçe Sağlık Müdürlüklerince karşılanmalı, Aile hekimlerinin işletmeci pozisyonu ortadan kaldırılmalıdır.

4. Nöbet ücretleri artırılarak, merkezi bütçeye alınmalıdır. 14 Mart Tıp Bayramında, tüm Hekimlere yıllık sürekli eğitim ödeneği verilmelidir.

5. Yıllık izinlerde, performans kesintisi yapılmamalıdır. Aile hekimlerini de (vekalete bağlı olmaksızın) kapsamalıdır.

6. SUT fiyatları; her yıl Ocak ve Temmuz ayında, en az enflasyon oranında artırılmalıdır.

7. Yıpranma payı, geriye de dönük olarak uygulamaya konulmalıdır.

8. Aynı hastanede sözleşmeli-sözleşmesiz hekim ayrımı olmamalıdır. Eşit iş yapan hekimlere, eşit ücret verilmelidir.

9. Asistan hekimlerin "nöbet sonrası izin"leri hakkında yapılan düzenlemenin uygulaması, sıkı şekilde takip edilmelidir.

10. İntern hekimlerin maaşı %100 oranında arttırılmalıdır.

11. Performans ödemeleri, hastanelerin kâr-zararından bağımsız hale getirilmelidir.

12. Ek gösterge 7.200’e çıkarılmalıdır, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak ek gösterge çalışmalarına, hekimleri temsilen bir grup katılmalıdır.

13. Yabancı uyruklu asistanların SGK sorunları çözülmeli, maaşlarında da iyileştirme yapılmalıdır.

14. Hekimlik Kanunu hazırlama süreci başlamalı, bu süreçte tüm paydaşlardan görüş alınmalıdır.

15. Yapılan düzenlemeler, kamuoyunda hekimlere tepki oluşturacak şekilde dillendirilmemelidir.

Tabip-Sen tazminat davaları başta olmak üzere hukuki taleplerini ise şu sözlerle sıraladı:

1. Tazminat davaları, Almanya ve İngiltere örneklerinde olduğu üzere, sigorta şirketine veya ilgili sağlık kuruluşuna açılmalıdır.

2. Zorunlu "Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası" poliçelerinde; Türkiye Varlık Fonu bünyesindeki Türkiye Sigorta, ana aktör ve belirleyici pozisyonda olmalıdır.

3. Hekime, "kasıt" haricinde rücu yapılmamalıdır. Rücu değerlendirmelerinde; Sağlık Bakanlığı uhdesinde bir kurul oluşturulacaksa, bu kurulda hekimin -talebi halinde- bağlı olduğu sendikadan da bir temsilci bulunmalıdır.

4. Kasıt harici tıbbi müdahale hatalarında, hapis cezası istemiyle adli yargılama yapılamamalıdır.

5. Kasıt harici, hekime rücu edilen ve sigorta kapsamı dışında kalan tazminat bedelini, hekimin çalıştığı kurum ödemelidir.

6. Bugüne kadar, tıbbi uygulama hatası kapsamında, birçok hekimi yoksulluk seviyesine sürükleyecek miktarlarda verilmiş olan cezalar da bu yönetmelik kapsamına dahil edilmelidir.

7. Malpraktis davasına konu olan olayın vuku bulduğu anda hekimin sigortasının var olması yeterli olmalıdır. İhbar anında da sigortanın var olması gerekliliği şeklindeki -hekimleri ömür boyu sigorta yaptırmaya mecbur bırakan- uygulama kaldırılmalıdır.

8. Malpraktis davaları, hiçbir surette tüketici mahkemelerinde görülmemeli, bunun için ''ihtisas mahkemeleri'' kurulmalıdır.

9. Aile Hekimliği Ceza Yönetmeliği lağvedilmelidir.

10. Disiplin Amirleri Yönetmeliği ve karmaşık hale gelen ast-üst ilişkileri yeniden düzenlenmelidir. 

11. Poliklinikte hasta muayene süreleri için en az 15 dakika, diş hekimliğinde en az 30 dakika olacak şekilde MHRS randevuları düzenlenmelidir. MHRS randevu süreleri bunun altına indirildiğinde ortaya çıkacak tıbbi hatalardan, hekimler sorumlu tutulmamalıdır. Ayrıca, hekimler randevusuz hasta bakmaya zorlanmamalıdır. 

12. Detayları, Sağlık Bakanlığı uhdesinde hekim meslek örgütleri temsilcileriyle birlikte bir kurul oluşturularak belirlenmek kaydıyla; başta Bakanlık onaylı resmi onam formları hazırlanması olmak üzere, aydınlatılmış onam formları konusunda düzenleme yapılmalıdır.

13. SABİM ihbar hattı kapatılmalıdır.

Anahtar Kelimeler:

tabip-sen ozluk talepleri saglikta siddet hukuki talepler

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5
1) Yaşar Bülent (Doktor)
08.03.2022 10:53:12
TTB marjinallikten kurtulmalı demiş bir arkadaşımız sonra tüm hekimler üye olmalı demiş, zaten çoğunluk odalara üye,sorun üye olmak değil hem odalara hem sendikalara üye olup oy vermek dışında bulundukları kurumlarda bile elini taşın altına sokmayan, tek bir eyleme katılmayıp uzaktan seyreden hekimler var.Bu hekimler hem haklarını savunmuyorlar hem de savunanları marjinallikle suçluyorlar.Üye olduğunuz bir örgüt sizin isteğiniz dışında hareket ediyorsa sizinde hatanız vardır.Ülkemizde genel yaklaşım olarak hemen marjinal olmak veya devlete yakın olmakla suçlama alışkanlığı var.Hadi gelin siz de bir el verin dendiğinde ortada kimse yok...
People
2
2) Yaşar Bülent (Doktor)
08.03.2022 10:46:13
Öneriler iyi,ancak kastı kim tespit edecek, kasıt,olası kasıt ,ihmal arasındaki fark nasıl tespit edilecek?.Açık kapı bırakmamak lazım...
People
6
3) CİHAN KARAKAŞ (DOKTOR)
08.03.2022 09:56:33
inşallah tüm hekimler çalışırken ve emeklilikte fazlasıyla hakettikleri gelir düzeyine ulaşır.
özelden emekli olan hekimler içinde bir iyileştirmr gerekli
People
11
4) Takiyyeci (Op Dr)
08.03.2022 08:40:15
Çok sayıda hekim sendikası oldu...bazılarının yönetim kurulu ve kurucu üyelerine baktığınızda siyasi ideoloji emriyle kurulduğu çok belli...kimvdaha çok hekimi kendine devşirirse sistemi domine edecek gibi...özellikle giyim kuşam ve bedeni belirteçlerle verilen sinyaller; mevcut sendikalardan bazılarının dipten gelen bir gereksinim değilde, üstten organize edildiğini gösteriyor...hani şu hekimlere iş bulan danışmanlık şirketleri gibi...
People
10
5) Serkan Kara (Hekim)
08.03.2022 00:32:10
Özlük hakları içinde sıralanmış olan 2. ve 12. maddeyi önemsiyorum. Bunu TTB de uzun zamandır ifade ediyor, en gerçekçi talep bunlardır.
People
3
6) yuuksel (tabip)
07.03.2022 23:51:12
sigortacıları mı para yedirecez Düzgün istekte bulunun
People
2
7) Hakan (Dr)
07.03.2022 22:13:35
Hekimin şiddet dahil tüm sorunları; sağlık hizmetinin paralı olması çözer: kendinizi kandırmayın bizim sorunlarımızın anası “bedava ve değersiz olmak” sendikalar boş iş, hiç bir işe yaramazlar. Tüm hekimler TTB üyesi olmalı ve bu kurum marjinaliteden kurtarılmalı ancak o zaman bizi savunacak birileri olur. Bu arada ben de TTB üyesi değilim çünkü onlar hekim haklarıyla ilgilenmez. Kadınlar günü geliyor görürsünüz canla başla kadınlar gününde nasıl çalıştıklarını. Hele bir gökkuşağı günü olsa çiçekleri açılır. Sadece hekimlerle ilgilenmezler
People
8
8) misafir (dr)
07.03.2022 21:17:42
Helal olsun çiçeği burnunda tabip-sen 'e . Tabip odasının 70 yılda yapamadığını belki 70 günde yaptı. İsteklerinin bir kısmı karşılanmasa bile en azından makul istekler , tüm hekimlerin destek verdiği istekler . En azından üyelerin haklarından önce marjinal uçların hakları için çabalamıyor . Daha da önemlisi hükümetin bu istekleri ciddi ciddi kaale alacağını umuyoruz.
People
1
9) Akademisyen prof (Yoğun bakım)
07.03.2022 19:07:59
En can alıcı MALPRAKTİS sorunu için önerilerinizi yeterli bulmadım, şöyleki;

1-Özellikle yasanın çıkma tarihinden önce açılan, sonuçlanmamış devam eden davaları da içermeli, devam eden davalar düşmeli ve müştekinin davayı hakimlerde olduğu gibi devlete yeniden açması gerekir.
2- Özel kamu ayırımı yapılmaması gerekir. Özel hastanede çalışan hekimin de aynı haklara sahip olması sağlanmalıdır.
3- son 20 yılda tazminata mahkum olmuş doktorların mağduriyetinin giderilmesi.
4- ceza kanununda olduğu gibi yeni çıkacak yasanın sanık yada failin lehine olması durumunda, ki öyle olmasını bekliyoruz bunun sağlanması.
4- Yasa çıkarılırken yürürlük maddesine geçmiş devam eden davaların dahil edildiği belirtilmesi vede sanık lehine uygulamasının ifade edilmesi
5- En kötü ihtimalde rücu durumunda tazminatın sigorta teminatından fazla olmaması, olursa da devletin üstlenmesi
6- doktora Ceza davası açıklamaması.
7-sigorta teminatlarının yıllık en az ASGARİ ÜCRET oranında arttırılması, öyle ya tazminatlar asgari ücret üzerinden hesaplanıyor.
8- Doktordan tazminat talep edilememesi de değerlendirilmeli, gerekirse tekrar bir özel eğitime tabi tutulma cezası ve tekrarı durumunda maaş kesintisi, terfi engeli veya geçici bir süre açığa alınma gibi doktora tazminat harici cezaların değerlendirilmesi.
9- en önemlisi yasanın sadece çıkarıldığı tarihten itibaren olacak vakaları kapsamasının önüne geçilmesi, sonuçlanmamış devam eden geçmiş vakaları kapsaması çok ama çok önemlidir.
People
1
10) Savaş varyemez (Acil uzmanı)
07.03.2022 19:04:51
Hastanede çalışan hekimle ( biyokimya patoloji mikrobiyoloji hariçvb) aile hekimi riske göre aldığı maaş farklı yada yönetici pozisyonunda olan hekimlerin yaptığı iş e göre aldığı maaş fazla bunlarda göz önünde bulundurulsun(özlük hakları 8. maddeye binaen)
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