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Tabip sendikaları neden ortaya çıktı?
Dr. Nedim Uzun, yazısında tabip sendikalarının ortaya çıkış sürecini ve sendikaların ortaya çıkmasına zemin hazırlayan unsurları kaleme aldı. Dr. Uzun, "Tabipler artık kendi kaderlerini kendileri tayin etmek istiyor." dedi.
Tabip sendikaları neden ortaya çıktı?
01 Mart 2022 12:12 - MEDİMAGAZİN
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Türkiye’de sağlıkta dönüşüm ile birlikte bir paradigma değişikliğine gidildi. Altyapı ve tıbbi cihaz donanımı bakımından son yirmi yılda önemli gelişmeler yaşandı. Kısa vadede vatandaşın sağlık hizmetlerine ve doktora ulaşımı kolaylaştı, tabiplerin bundan beş on yıl öncesine kadar ek ödemelerle birlikte Avrupa düzeyinde gelirleri oldu. Genel olarak sağlıkta olumlu gelişmeler olurken tabipler açısından durum özellikle son yıllarda hiç de öyle olmadı. 

Malpraktis yasası ile birlikte tabiplerin üzerine orantısız bir yük yüklendi, artan şiddet vakaları ile birlikte sosyal baskılar arttı ve en son olarak da özlük haklarının yoksulluk sınırına dayanması ile birlikte tabipler, gelecek kaygısı ve korkusu yaşar bir duruma geldi. Son bir kaç yıllık döneme kadar aslında malpraktis baskısı ve şiddete rağmen özlük haklarının nispeten tatmin edici olması tabiplerin bireysel davranmasına sebep olurken bugün o direncin de kırıldığını görüyoruz.  

Meselenin bir diğer boyutu da Türk Tabipleri Birliği ve sağlık sendikaları ile ilişkilidir. Tabiplerin mesleki kuruluşunun ve sağlık sendikalarının kendi amaçları dışında faaliyette bulunması ve ideolojik olarak araçsallaştırılması tabiplerin bir araya gelme ve birlikte hareket etme kabiliyetinin önündeki en büyük engel olarak görülüyordu. 

Hobbes’un insanlık tarihi içerisinde doğa durumundan toplum hayatına geçişi ile ilgili ortaya attığı Toplum Sözleşmesi Düşüncesi’ne göre toplumun ortaya çıkışında itici gücün “korku ve gelecek kaygısı” olduğu ifade edilmektedir. Bugün tabip sendikalarının ortaya çıkışı da yaşanan gelecek kaygısı ve korku sebebiyle artık bir keyfiyet değil zorunluluktur. Ekonomik, hukuki ve sosyal baskılar altında ezilir durumda olan tabipler artık kendi kaderlerini kendileri tayin etmek istiyor.

Türkiye’de en başarılı öğrencilerin tıp fakültelerini tercih ettiği herkesin malumudur. Kitlesel hareket kabiliyeti kazanan nitelikli insan gücünün ülkemiz açısından önemli bir değer oluşturacağı aşikardır. Bu süreçte şikayet edenlere baktığınızda, çarpık düzende meslek kuruluşlarını ve sendikaları ideolojik rant aracı olarak kullananların olduğunu görebilirsiniz. Kişiler üzerinden tabip sendikalarının yıpratılmaya çalışıldığını, ideolojik mecraya çekilmeye çalışıldığını ama tabipler nezdinde bunun bir karşılığı olmadığını da görüyoruz. 

Kuruluş sırasına göre Hekim-Sen, Hekim Birliği ve Tabip-Sen şu anda kamudaki tabiplerin halen çok az bir kısmını bünyesine katmış olsa da kamuoyunda ve sağlık politikalarındaki ağırlığı her geçen gün artmaktadır. Tabip-Sen Genel Başkanı Dr. Av. Ahmet ERÇEK’in ifadesi ile “bir sayı değil duruş sendikacılığı” söylemi bu noktada çok önemlidir. Tabipler, bugüne kadar tüm nüfus içerisindeki sayılarının azlığı üzerinden hep gözardı edilse de birlik olduklarında oluşacak güç ve etki şimdiden çoğusunun gözünü korkutmaktadır.

Dr. Nedim Uzun

Anahtar Kelimeler:

tabip sendikalari tabipsen hekimsen hekim birligi

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People
76
1) Erdal Öztürk (Hekim)
01.03.2022 17:21:39
Meclis oybirliğiyle kabul edildiği halde kasten bekletilen Hekim Emekli Hekim maaş zammı önergesinin acilen yasalaşması ve yürürlüğe girdiğini görmek istiyoruz artık.
Bütün kamu çalışanlarına 3600, idarecilere 6400, 8000, 9000 ek gösterge veriliyor, Hekimler bu listede neden yok? 7200 Ek Gösterge verilerek adaletin sağlanmasını istiyoruz.
People
23
2) Bugra Han (Ayle Hekimisi)
01.03.2022 16:17:23
Yoksa siz hala YSP'lerin yönettiği sendikalarda mısınız?
YSP'li sendikacılarin son atraksiyonlarından sonra dahi, hala oradan istifa etmediyseniz, suçu biraz da kendinizde arayınız!
People
5
3) abdullah (sağlık çalışanı)
01.03.2022 15:48:27
bazı sendikalar (aslında terör sempatizanı örgüt demek daha doğru), vatan, millet ve kutsal değerlere düşman bazı şahısların sanki sağlık çalışanlarının sorunlarına eğilmiş de bitirmiş, kalan zamanında (-ki zamanının çoğunda ve asıl varoluş gayesine uygun olarak), bölücü siyaset yapıp, hergaitakolog olarak varoluş çabalarının tezahürü olarak ortaya çıkmış görünüyor, en komik ve aşağılık tarafı ise bazılarının Türk ismini kullanmaları
People
23
4) Muzaffer Hekim (Emekli)
01.03.2022 15:44:56
Maalesef hepsi ysp'yi de içeriyor, salt hekim yalnızca ve sadece hekim sendikası istiyoruz.

UYANIN ARTIK! TEK ÇÖZÜM SÜRESİZ İŞ BIRAKMA!
People
7
5) ali parasızoğlu (doktor)
01.03.2022 15:12:33
Bu hekim sendikalarının kuruluş başvurularını hep aynı avukat yapıyormuş deniliyor. Neden acaba
People
56
6) DR.CEVDETT (CERRAH)
01.03.2022 14:50:19
TABİP SENDİKALARININ CAZİBESİNİ ARTIRAN OLAY ''PRATİSYEN HEKİME 2500, UZMAN HEKİME 5000 TL ZAM'' ÜFÜRMESİNİN ERTESİNDE, YÖNETİCİLERİ YSP OLAN SENDİKALARIN SOKAĞA DÖKÜLEREN ''BİZ DE İSTERİZ, YOKSA ÇALIŞMAYIZ'' EYLEMİDİR. HER İŞTE BİR HAYIR VARDIR SÖZÜNÜN TECELLİSİ BUDUR İŞTE.
People
41
7) m.a. (dr)
01.03.2022 13:45:09
HAYDİ HEKİM ARKADAŞLAR HEKİM SENDİKALARINA ÜYE OLMAYA...GÜN BİRLİK OLMA ZAMANI.
People
39
8) Fyr (Uz dr)
01.03.2022 13:33:10
Ysp den yedigi kazik sonrasi hakkimizi almaya ve bundan sonra hekimlerin haklarini yedirtmemek adina kurulmustur.
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