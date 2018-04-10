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Tabipler Odasında ölüler bile seçmen yapılmış
Yıllardır yönetimi elinde tutan terör yandaşı İstanbul Tabip Odası, aralarında Trablusgarp Savaşı'na katılan 1900 doğumlu hekimlerin de olduğu ölüleri seçmen listesine koydu. Skandalı ortaya çıkaran Hekimlikte Birlik ve Haklar Platformu soluğu YSK'da aldı
Tabipler Odasında ölüler bile seçmen yapılmış
10 Nisan 2018 - AKŞAM BÜLENT ŞANLIKAN
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AKŞAM, Zeytin Dalı Harekatı'nı ''Savaş bir halk sağlığı sorunudur' diyerek terör örgütü PKK/PYD'yi savunan Türk Tabipleri Birliği'ne (TTB) bağlı İstanbul Tabip Odası'nda, 15 Nisan'da yapılacak seçimler öncesinde yaşanan büyük skandalı açıklıyor:

LİSTEDE FARK EDİLDİ

İstanbul Tabip Odası geçtiğimiz günlerde seçmen listesini YSK'ya gönderdi. Oda, listenin ilk sıralarında hayata veda eden ve çoğu 1900 doğumlu olan doktorları da sanki seçimde oy kullanacakmış gibi bildirdi. Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 tarihinde henüz Samsun'a çıkmadığı yıllarda hekimlik yapmış doktorların listede adlarını fark eden ise Hekimlikte Birlik ve Haklar Platformu üyeleri oldu. Platform, hemen yasal süreç başlatıp avukatı üzerinden bu duruma itiraz ederek YSK'da müracaat etti. Platform, seçmen listelerinde hayatını kaybetmiş doktorların isimlerinin neden yer aldığının araştırılmasını talep etti.

İŞTE O LİSTEDE YER ALAN BAZI İSİMLER:

İstanbul Tabip Odası'nda üyelik numarası bulunan doktorların doğum tarihlerinin karşısına özensiz ve standart biçimde 01.01. şeklinde ay ve gün yazılmış.

- Necati Mustafa, 01.01.1903, üye no: 83

- Nusret İsmail, 01.01.1904, üye no: 101

 

 

- A.Ferit Gürsan, 13.03.1905, üye no: 105

- S.Fuat Dağsam, 01.01.1906, üye no: 122

- A.Nihat Güran, 01.01.1907, üye no: 130

- Avni Aksel, 01.01.1908, üye no: 142

- Hakkı Ayrı,01.01.1909, üye no:148

- Kazım Nuri, 01.01.1910, üye no:150

- Kirkor Olgan, 01.01.1911, üye no: 183

- A. Haydar Erel, 01.01.1912, üye no:189

- Rober Abumelik, 01.01.1900, üye no: 192

- İbrahim Nasır, 01.01.1913, üye no:222

 

 

- Yasif Yağlıoğlu, 01.01.1914, üye no: 240

- Salamon Abraham, 01.01.1900, üye no: 241

- Mari Sollberger, 01.01.1915, üye no: 246

- Stefan Emekçiyan, 01.01.1916, üye no: 266

- Yorgi Zilanakis, 01.01.1917, üye no: 275

Suç duyurusunda bulunacaklar

Seçimler öncesinde yaklaşık 34 bin 200 üyesi bulunan İstanbul Tabip Odası'nın bildirdiği listedeki bu tuhaflığın nedenin araştırılması için Hekimlikte Birlik ve Haklar Platformu, Cumhuriyet Savcılığı'na da suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor. İstanbul Tabip Odası seçimlerinin kaderine değiştirecek "Ölü üyeler niçin hala seçmen listesinde yer alıyor? Sorusunun cevabı aranıyor. Seçime hazırlanan Hekimlikte Birlik ve Haklar Platformu üyeleri listenin tamamını da mahkeme aracılığı ile YSK'dan talep etti.

İSTİKLAL MADALYALI HEKİMİMİZ

- DR. Haydar Erel: Odanın 189 no'lu üyesi olarak görülüyor. Erel, 1933 reformunda üniversiteden ayrıldı. Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde mütehassıs olarak çalıştı ve emekli oldu. Kadıköy'de muayenehanesi olan Erel, 1974'te hayatını kaybetti.

- Doktor Nihat Güran: Trablusgarp cephesine giden gönüllü doktorlardan birisiydi. Hilal-i Ahmer (Türk Kızılay) tarafından gönderilecek sağlık heyeti içinde yer aldı. Güran, İstiklal Madalyası sahibi hekimlerimizden. 1974'te yılında hayatını kaybeden Güran İTO'nun 130 No'lu üyesi.

Sonuna kadar takipçisi olacağız

Platformun Hukuk Danışmanı Ahmet Erçek, AKŞAM'a konuştu: Listede 1900 doğumlu doktorlar var. Biz seçmen listelerini incelediğimizde bu durumu fark ettik. Listenin bir nüshasını yüksek seçim kurulundan talep ettik. 67 sandığın her birisine müşahitler yerleştirerek seçimi sıkısı bir şekilde takip edeceğiz. Şüpheli bir durum olursa da bu da kamuoyu ile paylaşacağız.

TSK'nın gerçekleştirdiği tarihi Afrin Harekatı'na tepki gösterip, teröristleri savununca kamuoyunda büyük tepki çeken Türk Tabipler Birliği ile İstanbul Tabipler Odası'nda mevcut yönetiminin 15 Nisan'da yapılacak seçimdeki büyük oyunu deşifre oldu. TTB, daha önce de sözde Adalet Yürüyüşü düzenleyen CHP'ye destek vermiş, FETÖ'cülerle kol kola yürümüştü.

Anahtar Kelimeler:

tabip odasi istanbul tabip odasi

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People
14
1) Tarafsız (Olun !!!)
10.04.2018 15:54:23
Medimagazin sitesinde TARAFSIZ yayıncılık gereği aşağıdaki haberide görmek isterdik.

İstanbul Tabip Odası Seçimlerine ve Hekimlerin İradesine Hiçbir Güç Gölge Düşüremez !!!

Değerli Meslektaşımız,

İstanbul Tabip Odası’nın iki yılda bir gerçekleştirdiği seçimi bu yıl 15 Nisan 2018 Pazar günü yapılacaktır.

Türkiye’nin en büyük ve etkili meslek örgütlerinden olan İstanbul Tabip Odası seçimleri her zaman farklı hekim gruplarının yönetime aday oldukları açık, şeffaf ve demokratik bir ortamda gerçekleşir, aday olan hekim grupları meslektaşlarına sağlık alanında yaşanan sorunlara dair çözümleriyle ulaşır, oylarını, desteklerini ister.

Ancak bu yılki seçimlere katılan bir hekim grubunun sağlık alanına dair fikirlerinden ziyade, İstanbul Tabip Odası seçimlerine gölge düşürmeye yönelik tutumlarına tanık oluyoruz.

Nitekim bugün havuz medyasında İstanbul Tabip Odası seçimleri şaibeliymiş havası yaratmaya çalışan kurgu bir haberle karşılaştık. “TTB’DE BÜYÜK REZALET/ÖLÜLERİ SEÇMEN YAPMIŞLAR” başlıklı haberde, seçmen listesi içinde ölü hekimlerin bulunduğu, bu sayede seçim sonuçlarının manipüle edileceği iddiası yer almaktadır.

Bu haberi yapanlara, yaptıranlara öncelikle hatırlatırız ki; İstanbul Tabip Odası 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu’yla kurulmuş olup, seçim sürecini de bu kanun hükümlerine bağlı olarak yürütmektedir.

1- 6023 sayılı Kanun, tabip odası yönetimlerine hekimlerin üyelik ilişkisini “tahmine dayalı” olarak tek taraflı düşürme/sona erdirme hakkı tanımamaktadır. Ancak ailelerden veya resmi kurumlardan edinilen bilgiler ve belgeler ışığında üyelik sonlandırılabilmektedir.

2- İstanbul Tabip Odası seçimleri baştan sona kadar tamamen Fatih 2. İlçe Seçim Kurulu’nun denetiminde ve sorumluluğunda yapılmaktadır.

3- Seçim öncesi üye listesi hazırlandıktan sonra Fatih 2. İlçe Seçim Kurulu’na gönderilmekte ve resmi kurulun incelemesi sonrasında liste askıya çıkarılmakta, daha sonra da İlçe Seçim Kurulu’nun kararıyla kesinleşmektedir.

4- İstanbul Tabip Odası seçimleri de bizzat Fatih 2. İlçe Seçim Kurulu yönetiminde, sandık kurullarına resmi kimlik ibraz edilerek ve ıslak imza kullanılarak yapılmaktadır. Dolayısıyla üye listesinde ismi olup vefat etmiş meslektaşlarımızın yerine oy kullanılması mümkün değildir.

5- Nitekim geçmiş seçim tutanaklarına bakıldığında yaşlı üyelerimizin kayıtlı olduğu ilk sandıklarda oy kullanma oranının son derece düşük olduğu açık olarak görülmektedir.

Açık olarak ifade ediyoruz:

İstanbul Tabip Odası Seçimlerinde Şimdiye Kadar Tek Bir Hileli Oy Kullanılmamıştır!

Aksini iddia eden herkesi iddiasını ispata davet ediyoruz.

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu olarak bu yılki seçimlerin de açık, şeffaf ve demokratik bir ortamda geçmesi için tüm hazırlıklarımızı sürdürmekteyiz. Bu çerçevede seçime giren tüm grupların temsilcileriyle görüşmeler yapılmış, üyelerimize SMS ve e-posta gönderimi yapabilmeleri yönünde destek sunulmuştur.

Son olarak; bu provokatif haberleri bizden herhangi bir bilgi almaya gerek duymadan, gazetecilik etiğini hiçe sayarak yapanları, Oda seçimlerini şaibeli gösterme yönünde yanıltıcı beyanda bulunanları kınıyoruz, bu isimlere karşı gerekli hukuki girişimleri başlatacağımızı duyuruyoruz.

Bu kirli çaba içinde olanlara binlerce meslektaşımızın katılacağı seçimlere gölge düşürme çabalarını bir kenara bırakmaya, hekimliğe yaraşır şekilde yarışmaya, tüm meslektaşlarımızı da İstanbul Tabip Odası seçimlerine katılarak, oylarını vererek meslek örgütümüze sahip çıkmaya çağırıyoruz.

İstanbul Tabip Odası seçimlerine ve hekimlerin iradesine hiçbir güç gölge düşüremez.

İSTANBUL TABİP ODASI
YÖNETİM KURULU

https://istabip.org.tr/4881-istanbul-tabip-odasi-secimlerine-ve-hekimlerin-iradesine-hicbir-guc-golge-dusuremez.html
People
16
2) Kenan C (Dr.)
10.04.2018 15:53:44
"terör yandaşı" ne demek sayın medimagazin?
Linç kampanyasına siz de mi alet oluyorsunuz? Deontolojiye sığmıyor bu yaklaşımınız.
People
11
3) muhiddin göç (uz.dr.)
10.04.2018 15:03:37
İnsan biraz tarafını gizleyerek haber yapar.Çöple saman karıştırılmış.
People
18
4) Muammer Canik (Emekli)
10.04.2018 12:53:45
Her zaman ve devamlı yazıyorum.Gazetecilik araştırma ister.Objektif olmak ister, emek ister, doğru haber ister.Yorum hürdür.
Haberde ölüler bile seçmen yazılmış. Birincisi Tabip odaların da her üye otomatik olarak seçmendir. Yani üye olan her üye oy kullanır. İkincisi tabip odalarının seçimleri HAKİM gözetiminde yapılıyor.Her sandıkta seçim kurulundan bir kişi vardır. Oy kullanacak üye Nufus cüzdanı ile (veya resmi olabilecek bir belge ) oy kullanır.Başka bir konu bir Tabip odaları (Oda yönetiminde kim yada kimler olursa olsun farketmez) hekimin emekli olduğunu,işten ayrıldığını, başka bir kuruma geçtiğini, hekimlik yapmadığını veya vefat ettiğini bilemez. Ancak kişi veya yakınları oda yönetimlerine bildirseler, o zaman oda yönetimi ancak işlem yapabilir. Yani örneğin bir hekim hastanede hasta olarak yatar iken (bu durum herkes için geçerlidir) vefat eder ise hastane idaresi nufus cüzdanına el kor ve onu bağlı olduğu nufus idaresine bildirir.Ayrıca belediyelerde defin için izin verirler.Onlarda ilgili yerlere bildirirlr. Örneğin emekli maaşı alıyor ise SGK bildirilir ve maaşı kesilir. Ancak tabip odalarının böyle bir avantajı yoktur. Ama yinede odalar ellerinden geldiğince üyelerinin konumlarını güncellemektedirler.Eksikleri olabilir. Ama Medimagazin çok önemli bir konu yakalamış gibi hızlı dalıyor. Örneğin Kayseride de olsa odaya bildirimedikten sonra bilinemez.İyi çalışmalar diliyorum.
People
7
5) bozeren (nş uz dr)
10.04.2018 11:08:48
hüvel baki demek yarine, "oy kullanma hakkınız bakidir" demek istemiş olabilirler. hemen terse yormayın. olaya biraz olumlu yönden bakın. :)
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