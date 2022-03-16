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Taburcu edilen uzman çavuşa alkışlı protesto: Sen bizi darp ettin, biz seni tedavi ettik!
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 14 Mart Tıp Bayramı'nda Dr. T.T'yi darbeden daha sonra aynı hastanede ameliyat edilen uzman çavuş A.A. (32), taburcu edildi. Sağlık görevlileri ise 'Sen şiddet, darp, hakaret ettin. Biz seni tedavi ettik, taburcu ediyoruz' sloganları atıp, alkış tuttu. Gözaltına alınan A.A., operasyon geçirdiği bölgede şiddetli ağrı hissetmesi nedeniyle yeniden hastaneye götürüldü.
Taburcu edilen uzman çavuşa alkışlı protesto: Sen bizi darp ettin, biz seni tedavi ettik!
16 Mart 2022 15:50 - DHA Cavit AKGÜN
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Yatağan Jandarma Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş A.A., 14 Mart günü saat 23.00 sıralarında rahatsızlanınca ambulansla Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.A., burada yapılan müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. A.A., kendisini muayene etmek isteyen acil serviste görevli Dr. T.T  ile tartıştı. A.A., iddiaya göre, tartışma sırasında T.’yi darbetti. Doktorun vücudunda kızarıklık oluştu, gözlüğü kırıldı. Güvenlik görevlileri ise olaya müdahale etti. Apandisit teşhisi koyulan A.A., ameliyat edildi.

'Beni itip boğazımı sıktı'

Darp raporu alan ve A.A.'dan şikayetçi olan Dr. T.T  polisteki ifadesinde olay anını anlatırken, "Hasta, apandisit şüphesi ile Yatağan Devlet Hastanesi'nden sevk edildi. Ultrason çektirmek istediğini söyledi. Kendisine kan tahlili ve diğer tetkiklerin yapılmadan mümkün olmadığını anlattım. Evrakını alarak acil servisten ayrılmak istedi. Arkasından giderek çıkış yapmasına izin vermedim. Sinirlenerek beni itip, boğazımı sıktı" dedi. 

Protesto eşliğinde taburcu oldu, gözaltına alındı

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki apandisit ameliyatının ardından genel cerrahi servisinden taburcu edilen uzman çavuş A.A., sağlık çalışanlarının 'Sen şiddet, darp, hakaret ettin. Biz seni tedavi ettik, taburcu ediyoruz' sloganları arasında alkışla protesto edildi. Ekip aracına bindirilen A.A., ifadesi için Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi'ne götürüldü.

 

 

Yeniden rahatsızlandı

Gözaltına alınan uzman çavuş A.A., polis merkezinde yeniden rahatsızlandı. İfadesi alınamayan A.A., apandisit operasyonu olduğu bölgede şiddetli ağrı şikayetiyle polis ekiplerince Menteşe İlçe Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Şüphelinin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

 

 

Anahtar Kelimeler:

mugla uzman cavus protesto 14 mart tip bayrami

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