Taburcu olan Covid-19 hastalarının hastaneye tekrar dönme nedeni solunum yolu sıkıntısı

New York Mount Sinai, Icahn Tıp Fakültesi araştırmacılarının yaptığı çalışmada, taburcu olan Covid-19 hastalarından iki hafta içinde hastaneye dönenler ve dönmeyenler karşılaştırıldı. İncelenen hastaların tümü, 27 Şubat – 12 Nisan 2020 tarihleri arasında tedavi görmüş New York’taki beş hastanedendi.

Çalışma bulgularına göre, taburcu edilen 2 bin 864 hastadan 103’ü acil bakım desteği için hastaneye geri döndü. Toplamdaysa hastaneler 56 hastayı tekrar tedaviye aldı. Hastaneye dönen hastaların yarısında en sık görülen komplikasyon ise solunum güçlüğü oldu. Diğer komplikasyonlar arasında göğüs ağrısı, diğer ağrılar, zihinsel durumda değişiklik ve deri ve yumuşak doku enfeksiyonları görüldü.

Hastaneye dönen hastaların çoğu ise hipertansiyon ve KOAH hastasıydı. Geri dönmeyenlerde ise bu oran çok daha az. Hastaların yaşı ise belirleyici bir faktör değil.

Çalışmanın yazarlarının vardığı ortak sonuca göre, Covid-19’un gelişimi belirsizliğini korurken taburcu olduktan sonra yeniden gelen hastaların klinik seyrinin takibi, taburculuk planlaması ve taburculuk sonrası bakımı hakkında bilgilendirme potansiyeli açısından bu çalışma son derece önemlidir.

Çalışmanın yazarlarından biri olan Dr. Benjamin Glicksberg ise bu bulguların, hastaneye dönüş riskini azaltmak için hastanın takibinin yapılması konusunda gelecekteki çalışmaları da aydınlattığını belirtti.

