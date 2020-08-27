Tacize uğrayan hemşire, sapık hasta bakıcıyı ifşa etti!

Erzurum'da bir devlet hastanesinde görev yapan hemşire Rabia Karakaya, 2014 yılında kamuya atandı. İşe başladığı günden itibaren, aynı hastanede çalışan hasta bakıcı B.Y'nin cinsel tacizine maruz kalmaya başladı. Saplantılı sapık, genç kadına ahlaksız mesajlar atarken, cinsel içerikli videolar göndermeye devam etti.

TEHDİTLER AYLARCA SÜRDÜ

Taciz ve tehditler karşısında korkuya kapılan Rabia Karakaya, sapık hasta bakıcıyı emniyete şikayet etti. Genç kadını sosyal medya ve telefon hattına gönderdiği iğrenç mesajlara rahatsız etmeye devam etti.

İFTİRALARLA ŞANTAJ YAPMAYA ÇALIŞTI

Genç hemşireye sürekli cinsel içerikli mesajlar atan sapık, cevap alamayınca Karakaya'ya iftira atmaya başladı. B.Y, attığı iftiraları genç kadının ailesine 'yaşanmış gerçek olaylar' gibi anlatmakla tehdit etti.

SAHTE HESAPLA TACİZ

Rabia Karakaya'nın her yerden engellediği saplantılı tacizci, açtığı sahte hesaplardan, hemşireyi taciz etmeyi sürdürdü.

HASTANE SESSİZ KALDI İDDİASI

Tacizden kurtulmak için kliniğini değiştiren genç kadın, iddiaya göre hastane yönetimi tarafından destek görmedi. Yine iddiaya göre hastane yönetimi tarafından 'kendi başının çaresine bak' denilen kadın çareyi sosyal medyada olan biteni anlatmakta buldu.

ADALETİ SOSYAL MEDYADA ARADI

Dün gece saatlerinde attığı tweetlerle tacizi ve tacizciyi ifşa eden Rabia Karakaya'ya destek yağdı. Kullanıcılar tacizcinin yakalanması için tek yürek oldu.