Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde poliklinik hizmetine başlandı

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, 5 Nisan'da çıkan yangının ardından sağlık hizmetlerine ara verilen Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, poliklinik hizmeti sunulmaya başlandı.
Hastane tam kapasitesi ile 11 Haziran itibarıyla çalışmaya yeniden başlayacak.
Yangının ardından sağlık hizmeti, aynı bölgede yer alan Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin genel konsepte çevrilmesiyle gerçekleştiriliyordu.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|20/05-23/05
|16. Ulusal Sinirbilim Kongresi (USK)
|NÖROLOJİ
|İSTA
|24/05-27/05
|1. Uluslararası Gıda Ve Tıp Kongresi
|GASTROENT...
|ANKA
|25/05-27/05
|11. Multidisipliner Nöroonkoloji Sempozyumu
|MULTİDİSİ...
|MUĞL
|25/05-27/05
|Çocuklarda Özofagus Motilite Bozuklukları Sempozyumu
|ÇOCUK...
|ANKA
|25/05-27/05
|VI. Yutma Bozuklukları Kongresi
|GASTROENT...
|ANKA
|31/05-01/06
|IV.Nadir Nörolojik Hastalıklar Sempozyumu ve Nörogenetik Kursu
|NÖROLOJİ
|İSTA
|31/05-01/06
|Jinekolojik Robotik Cerrahi Eğitim Programları 1.dönem
|KADIN...
|İSTA