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Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde poliklinik hizmetine başlandı
Gaziosmanpaşa'daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, poliklinik hizmeti başladı.
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde poliklinik hizmetine başlandı
21 Mayıs 2018 -
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İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, 5 Nisan'da çıkan yangının ardından sağlık hizmetlerine ara verilen Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, poliklinik hizmeti sunulmaya başlandı.

Hastane tam kapasitesi ile 11 Haziran itibarıyla çalışmaya yeniden başlayacak.

Yangının ardından sağlık hizmeti, aynı bölgede yer alan Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin genel konsepte çevrilmesiyle gerçekleştiriliyordu.

Anahtar Kelimeler:

taksim egitim ve arastirma hastanesi

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