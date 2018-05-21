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Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi 11 Haziran'da hizmete girecek
2015 yılında yıkılarak yeniden yapımına başlanan Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sona gelindi. Hastanenin 11 Haziran'da hizmete girmesi bekleniyor.
Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi 11 Haziran'da hizmete girecek
21 Mayıs 2018 -
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İstanbul Taksim’de 1969 yılında hizmete açılan ve uzun süre İlkyardım Hastanesi olarak hizmet veren Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2015 yılının başında yenilenmek için yıkılmış, hastane Gaziosmanpaşa’ya taşınmıştı.

Yıkılan alanda yeniden inşasına başlanan Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışmalar tamamlandı. İçerisinde 250 yatağın bulunduğu, 50 bin metrekare kapalı alanda sağlık hizmeti verilmesi planlanan hastanenin 11 Haziran'da hizmete girmesi bekleniyor. Son hazırlıkları yapılan hastanenin açılma noktasına gelmesi, hastanenin eksikliğini çeken mahalle sakinlerini de sevindirdi.

Havadan görüntülendi

Hastanenin son hazırlıkları ve çalışmaları havadan görüntülendi. Tabelalarının takıldığı malzemelerin içeriye taşındığı hastane, Taksim'de büyük bir eksikliği giderecek.

Çevre sakinlerinden Hüseyin Özmen, "Ben doğma büyüme Cihangirliyim. Bu hastanenin açılması için çok çaba sarf ettik. İstanbul çok güzel bir hastane kazandı. Hastane bir su gibi, yaşam gibi, ömür gibi. Eksikliğini çok fark ettik. Gaziosmanpaşa bizim için çok uzaktı. Gitmekte zorluk çekiyorduk. Şimdi hastanemiz açılıyor. Çok mutluyuz" dedi.

Neslihan Önceler de, "Ben hastanenin açılacağına inanamıyordum. Biz hastane varken anlamamışız ama gidince değerini anladık. Yaklaşık beş yıldır eksik olan hastanemiz açılıyor. Artık başka hastanelere gitmek zorunda kalmayacağız" diye konuştu.

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