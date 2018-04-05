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Taksim İlkyardım Hastanesi'nde yangın!
 İstanbul Gaziosmanpaşa'da bulunan Taksim İlk Yardım Hastanesinde yangın çıktı. Yangının kontrol altına alındığı, itfaiyenin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Taksim İlkyardım Hastanesi'nde yangın!
05 Nisan 2018 - HÜRRİYET
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Binanın çatısında ve cephe bölümünde alevli şekilde süren yangına, itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

 

 

Bu arada, hastanedeki hastaların itfaiye ve sağlık ekiplerince tahliyesi ve başka hastanelere sevki sürüyor. Bazı hastalar, itfaiye merdiveniyle binadan indirildi.

 

 

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Hastane çevresinde güvenlik amacıyla polis ekiplerince önlem alındı. Ayrıca bazı görevlilerin hastanedeki cihazları dışarı çıkardığı görüldü. 

Sağlık Bakanı Demircan: Tüm hastalar tahliye edildi

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

Demircan, yangına ilişkin basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bütün hastalarımız hastaneden çıkarıldı ve en yakın hastanelere ambulanslarla sevk edildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalar sürüyor. O çalışmalar neticelendiğinde açıklamayı yaparız." dedi.

Hastanede radyoaktif iyot bulunduğunu ifade eden Demircan, "Bununla ilgili bir sıkıntı var mı diye bakıldı, ölçüldü, en ufak bir sıkıntı yok. Her türlü soruşturma başlatıldı ve soruşturma sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacağız." diye konuştu.

 

"Büyük bir kısmıyla kontrol altına alındı"

İstanbul Valisi Şahin, olay yerinde incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Şahin, şunları söyledi:

"Şu anda yangın büyük bir kısmıyla kontrol altına alındı. İtfaiyenin verdiği bilgiye göre içeride yangın yok, duman var, dumanın tahliyesi yapılıyor. Yangın, dış yüzeyde ve çatıda meydana geldi. İçerideki hastaların hemen tamamı tahliye edilmiş durumda. İki başsavcı vekilimiz ve dört savcımızın konuyla ilgili görevlendirildiğini şimdi bana söyledi. Tabi geçmiş olsun diyoruz. Allah böyle bir kazayla bir daha bizleri muhatap kılmasın. Umudumuz ve inşallah neticesi de böyle olur, en büyük sevincimiz bir can kaybı şu ana kadar yaşanmamış olması, şu ana kadar böyle bir bilgi gelmemiş olması. İnşallah sonuna kadar da bu bilgimiz teyit edilmiş olur." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bilgi aldı

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’daki yangın haberinin akabinde Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’ı telefonla aradı.

Erdoğan, Demircan'dan olay hakkında bilgi aldı.

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