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Tam kapanma etkisini gösterdi, vaka sayısı 20 binin altına indi
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında 30 Nisan'da başlayan tam kapanma, vaka sayılarına olumlu yansıdı. Günlük vaka sayısı 20 binin altına düşerken, ağır hasta ve vefat sayıları da azaldı.
Tam kapanma etkisini gösterdi, vaka sayısı 20 binin altına indi
09 Mayıs 2021 16:25 -
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Türkiye genelinde COVID-19 tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanmanın etkileri ilk haftadan kendini gösterdi. Günlük vaka sayısı 20 binin altına indi.

Bayram sonuna kadar tablonun daha da iyiye gitmesi bekleniyor.

Vaka sayılarının 17 Mayıs itibarıyla 10 binin altına düşeceğine inandığını söyleyen Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, "Bu düşüş gerçekten iyi bir eğilim izliyor. Asıl önemli olan sayısal verilerden daha çok oransal veriler. Biz Türkiye ortalaması olarak 100 binde 550 civarındaydık. Şu anda geldiğimiz noktada haftalık 100 binde 155 civarına kadar düştük" dedi.

"Şu an 250-300 bin hasta sayısına düştük"

Vaka sayılarındaki azalma hasta sayılarına da yansıdı. Sağlık çalışanlarının izlemesi gereken 550 bin civarında hasta olduğunu dile getiren Ertuğrul, "Şu an 250-300 bin hasta sayısına düştük. Bu da yarı yarıya azalma demektir ki bu da önemli" diye konuştu.

17 Mayıs'tan sonra normalleşme başlayacak mı?

Önümüzdeki hafta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında Bilim Kurulu toplanacak. Toplantıda tam kapanmanın etkileri değerlendirilecek.

Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri 17 Mayıs'ta yapılacak Kabine toplantısının gündemine gelecek. Alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulacak.

Anahtar Kelimeler:

kapanma prof dr bulent ertugrul

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