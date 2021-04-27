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Tam kapanmanın olumlu sonuçları 14 gün sonra görülecek
Türkiye'de, COVID-19 tedbirleri kapsamında 29 Nisan'dan itibaren 17 gün tam kapanma dönemine geçilecek. Uzmanlara göre tam kapanmanın olumlu sonuçları 14 gün sonra görülecek.
Tam kapanmanın olumlu sonuçları 14 gün sonra görülecek
27 Nisan 2021 15:29 -
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Yeni tip koronavirüs (COVID-19) vaka sayılarındaki artışın önüne geçmek için Türkiye'de 17 gün tam kapanma uygulanacak.

Tam kapanma, salgının yukarı doğru giden seyrini değiştirecek.

Akdeniz Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, bu dönemde alınacak önlemlerle birlikte aşılama oranı ne kadar yükseltilebilirse, 18 Mayıs'ta sayıların ciddi şekilde düşebileceğini söyledi.

Uzmanlar, tam kapanmanın vaka ve ağır hasta sayısının düşmesine katkı sağlayacağı görüşünde.

Hastalığın ortalama 2 ila 14 günlük kuluçka dönemi olduğunu hatırlatan Yalçın, "Mevcut hastaların tedavi bu dönemde teması minimize ederek ortalama 10-14 günde sonuç almaya başlarız. Bulaşmanın en yüksek olduğu yerler aile içi, iş yerleri ve toplu taşıma." dedi.

Uzmanlar, tam kapanmanın olumlu sonuçlarının 14 gün sonra görüleceğini vurguluyor.

Anahtar Kelimeler:

tam kapanma

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