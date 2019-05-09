Tam kür sağlama şansı olan bir hekimin tedavisi yarım kalacak



Kahramanmaraş Şeyhadil Aile Sağlığı Merkezin'de görev yapan Dr. Mustafa Murat Durukan bir süre önce Çukurova Üniversitesinde NHL tanısı aldı. Şu an Başkent Üniversitesinde tedavi görüyor. İkinci kür için yeniden hastaneye yatırıldı. Dr. Mustafa Murat Durukan için PET ve USG 'ler tam yanıt gösteriyor.

Tedavi süreci Dr. Mustafa Murat Durukan için çok iyi giderken tam kürü yakalam için önünde büyük bir engel meydana geldi. Tedavisinde yer alan asıl ilacı L-asparajinaz’ın ithalatının durdurulduğu öğrenildi. Ekonomik anlamda da pahalı bir ilaç olan L-asparajinaz’ın kürde 5 kez verilmesi planlanmıştı. Her seferinde 2 flakon verilecek ilacın tanesi 500$.

İthalatı durdurulan ilaç için 7 Mayıs akşamı AHEF’in başlattığı #leunaseithaledilsin etiketi ile tüm sağlık camiasından tam destek alındı. Tek bir yürekle Sağlık Bakanlığına sosyal medyadan seslenildi.

" Bu gülen gözler solmasın bir hekimin bir hastanın tedavisi hiç bir zaman yarım kalmasın. Şifa vermeye hastalarına kavuşmaya devam etsin " .

Dr.Mustafa Murat Durukan ise hastalığının seyrini Medimagazin’e şöyle anlattı ;

"Yaklaşık 6 ay önce servikal bölgemde ağır ÜSYE’yi takiben bir lenf nodu çıktı. Enfeksiyona sekonder dedik bekledik. 4 ay geçmedi derken yumuşak, ağrısız mobil kitle oluştu. Elbette hekim olmana rağmen İnsan kendine yedirtmiyor. Bir cesaret USG ile başlayan macera ekzisyonel biyopsi ve buralara kadar hızlıca ilerledik. Tabii bu hastalığı yeneceğimden zerrece şüphem yok. Gerek sizler gerek arkadaşlarım gerekse hastalarımdan tonla dua alıyorum.’

K.Maraş’ta USG yapıldığını ve şüphe üzerine Çukurova Üniversitesi'n de biyopsi ve patolojik inceleme yapıldığını hatırlatan Dr.Durukan ‘Hocamla ilk konuşmamda “tedavi planı ve hedeflerimizi belirleyeceğiz “ demişti. Cevabım şu oldu

“ Hocam benim tek hedefim var o da: Tam Kürdür’’.

Hocalarımla konseyde kar-zarar-maliyet hesabı yaptık. Hastalığımın iyi seyirini de göze alarak bulunamayan ilacımı bu kürde 2 kez ile sınırladık. Twitter eyleminden takip eden Mersin’den bir eczacı arkadaş iletişime geçti ve ilacın haftaya elinde olacağını söyledi. İthalatçı firma ile görüşmemizde mayıs sonu haziran başı gibi ilacın geleceği bilgisini aldık. O da diğer küre yetişiyor. 3.kürün ilac bulmak sorunu yasamadan geçmesi için hep birlikte mücadelemiz devam edecek. Yani herşey iyi gidiyor.’

Aile hekimlerinin izin probleminin bu hastalıkla mücadele ederken en büyük engel ve motivasyon kırıcı şey olduğunu ifade eden Dr.Durukan ‘Benim için uğraşan, iyi dileklerini ve dualarını ileten siz "Büyük Aileme" teşekkür ediyorum!’ dedi.

8 ve 2,5 yaşlarında 2 tane çocuk sahibi ( Kaan & ilay) Durukan cümlelerini şöyle bitirdi;

'Ben bebekken babam vefat etmiş. Yaşadıklarımı, annemin yaşadıklarını ben de aileme yaşatamazdım . Tedaviye daha sıkı sarıldım. Sizlerinde katkısıyla hergün daha motive oluyorum. İnsanlar hastalıkları ile uğraşırken bir ilaç derdine düşmemeli."