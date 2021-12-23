Tansiyon ölçebilen ilk akıllı saat tanıtıldı: Profesyonel doktor hizmetleri sunuyor

Çin merkezli teknoloji devi Huawei, tansiyon ölçebilen ilk akıllı saat olma özelliği taşıyan Watch D modelini tanıttı. Etkinlikte akıllı saatin yanı sıra Huawei’nin ilk katlanabilir akıllı telefon modeli P50 Pocket de ilk kez resmi olarak gösterildi.

Huawei Watch D, geliştirilmiş dayanıklılık ve çizilme direncine sahip özel yapım yüksek sertlikte havacılık alüminyumu ile üretildi. 1.64 inç boyutunda kare ekranı HD çözünürlüğe sahip. Tanıtım etkinliğinde cihazın teknik detayları ve tasarımı resmi olarak göründü.

Kan basıncı izleme desteğine sahip ilk saat

Çinli teknoloji devi, akıllı saatin su ve toza dayanıklılık testlerinden geçtiğini ve bu sayede piyasadaki böyle bir derecelendirmeye sahip ilk kan basıncı izleme desteğine sahip saat olduğunu açıkladı. Sekiz kanallı yüksek hassasiyetli optik sensör aracılığıyla kalp atış hızını ölçen cihaz, 70+ spor modu desteğiyle gelecek.

Huawei Watch D’nin içine bir kuruş büyüklüğünde ve 40 kPa sıkıştırma kapasitesine sahip bir mikro pompa yerleştirildi. Bu da 40 mmHg ila 230 mmHg arasında doğru kan basıncı ölçümü yapmasını sağlıyor. Bu arada, saatin algılama yeteneklerini daha da geliştirmek için şirket, kendi geliştirdiği yapay zeka teknolojisini de kullandı.

Huawei, sağlık verilerinizi doktorlarla doğrudan paylaşabileceğiniz ve daha sonra buna göre bir tedavi planı sunacak olan diyet, uyku ve egzersizi kapsayan profesyonel doktor hizmetleri de sunuyor. Ancak Huawei’ni bu hizmeti yalnızca Çin ile sınırlı olacak.

Klasik siyah ve titanyum renk seçenekleriyle piyasaya sürülecek Huawei Watch D’nin fiyatı ise 469 dolar. 25 Aralık’ta bu cihaz satışa çıkacak.