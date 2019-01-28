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Tarihinin en ölümcül salgını: 'Ölü sayısı 405'e yükseldi'
Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) tarihinin geçen yıl temmuz sonunda başlayan ve halen kontrol altına alınamayan en ölümcül Ebola salgınında ölenlerin sayısı 405'e yükseldi.
Tarihinin en ölümcül salgını: 'Ölü sayısı 405'e yükseldi'

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28 Ocak 2019 - AA
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KDC Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, Kuzey Kivu eyaletinde patlak veren ve sonrasında Ituri eyaletine yayılan salgında, kanamalı ateş vakası 733'e yükseldi. Bu kişilerden 679'unun Ebola virüsü taşıdığı tespit edildi.

Salgında 405 kişi hayatını yitirdi, 18 kişinin tedavisi halen devam ediyor.

Virüsü taşıyan 256 kişi ise tamamen iyileşti.

Öte yandan veriler, Ebola virüsünden kaynaklandığı kesinleşmeyen 54 vakada daha kanamalı ateşten ölüm bulunduğuna işaret ediyor.

Bölgede 8 Ağustos'ta başlatılan kampanya kapsamında 68 bin 477 kişiye aşı yapıldı.

Ebola, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı iki salgına yol açtı. 

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde meydana geldiği için hastalığa bu nehrin ismi verildi.

Ebola virüsü Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayıldı ve Gine, Liberya ile Sierra Leone'da 2014-2017'de görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaştı, 11 binden fazla kişi öldü.

Anahtar Kelimeler:

kongo demokratik cumhuriyeti saglik bakanligi ebola

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