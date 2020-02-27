Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den kadro açıklaması

Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda istihdam edilen memur adaylarının, Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir otelde devam eden temel eğitimlerinde yaptığı konuşmada, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bakanlığımızla ilgili müjdeyi açıklamak istiyorum, çok uzun zamandır bekleniyordu. Bakanlığımıza mühendis, sağlık teknikeri, teknisyen, tekniker, veteriner hekim branşlarında toplam 2 bin 153 personel alımı yapacağız." dedi.