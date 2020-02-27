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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den kadro açıklaması
Bakan Pakdemirli, "Bakanlığımızla ilgili müjdeyi açıklamak istiyorum, çok uzun zamandır bekleniyordu. Bakanlığımıza mühendis, sağlık teknikeri, teknisyen, tekniker, veteriner hekim branşlarında toplam 2 bin 153 personel alımı yapacağız" dedi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den kadro açıklaması
27 Şubat 2020 - AA
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Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda istihdam edilen memur adaylarının, Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir otelde devam eden temel eğitimlerinde yaptığı konuşmada, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bakanlığımızla ilgili müjdeyi açıklamak istiyorum, çok uzun zamandır bekleniyordu. Bakanlığımıza mühendis, sağlık teknikeri, teknisyen, tekniker, veteriner hekim branşlarında toplam 2 bin 153 personel alımı yapacağız." dedi.

Anahtar Kelimeler:

bekir pakdemirli saglikteknikeri veteriner hekim

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