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Tarım ve Orman Bakanlığı 8 yılda 11 bin takviye edici gıdaya onay belgesi düzenledi
Tarım ve Orman Bakanlığı, 2014'ten bu yana takviye edici gıdalara yönelik yaklaşık 11 bin onay belgesi düzenledi. Kovid-19 salgını sürecinde sektör firmalarının bitkisel içerikli takviye edici gıdalara yönelik belge talebi arttı.
Tarım ve Orman Bakanlığı 8 yılda 11 bin takviye edici gıdaya onay belgesi düzenledi
04 Ekim 2021 09:47 - AA Zeynep Canlı
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AA muhabirinin Tarım ve Orman Bakanlığından edindiği bilgilere göre, takviye edici gıdaların üretim, ithalat, ihracat ve kontrolüne ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirleniyor.

Yerli ve ithal tüm takviye edici gıdalar, 2014'ten bu yana piyasaya arz edilmeden önce Bakanlığın onayından geçiyor. Bakanlık, takviye edici gıdalarla ilgili değerlendirmelerin yapılması amacıyla Takviye Edici Gıda Komisyonu kurdu. Takviye edici gıdalarda kullanılacak bileşenlere ilişkin değerlendirmeler bu komisyon tarafından yapılıyor.

Bakanlık ve Sağlık Bakanlığı temsilcileri, her iki Bakanlığı temsilen seçilmiş konusunda uzman 6 bilim insanı ile takviye edici gıda konusunda deneyimli 15 üyenin görev aldığı komisyon 2013 yılından bu yana 110 toplantı gerçekleştirdi.

Takviye edici gıdalara Bakanlığın onay belgesi vermeye başladığı 2014 yılında toplam 79 belge düzenlenirken, bu rakam 2019'da 1457'ye, 2020'de 2 bin 631'e yükseldi. Bu yılın ocak-eylül döneminde ise 1709 belge düzenlendi.

Bakanlık tarafından bugüne kadar 8 bin 209 yerli ve 2 bin 740 ithal olmak üzere 10 bin 949 takviye edici gıdaya onay verildi.

Çoğunlukla vitamin, mineral içerikli ürünlere onay düzenlenirken, önceki yıllara kıyasla sektörün son dönemde bitkisel içerikli takviye edici gıdalara yönelik belge talebi arttı.

"Doktor kontrolünden geçilmeli" uyarısı

Diyetisyen Senanur Çevik, AA muhabirine, Kovid-19 salgını sürecinde bağışıklık sistemini güçlendirmek ve daha sağlıklı olabilmek amacıyla gıda takviyesi kullanımının arttığını söyledi.

Yapılan anketlerde de gıda takviye kullanımının yüzde 13'ten yüzde 28'lere çıktığına dikkati çeken Çevik, "Gıda takviyelerini kullanmadan önce doktor kontrolünden geçilmelidir. Takviyeleri kullanırken önerilen miktarları aşmamak gereklidir." dedi.

Çevik, Kovid-19 sürecinde C, D vitamini, çinko ve Omega-3'ün en çok kullanılan takviyeler olduğunu belirterek, B12, beta glukan, selenyum ve propolis kullanımında da ciddi artış yaşandığını dile getirdi.

Salgından önce ithal takviyelerin kullanıldığını vurgulayan Çevik, şunları kaydetti:

"Salgın sürecinde doktorların ve eczacıların da tavsiyesiyle yerli takviyeler daha çok tercih edilmeye başlandı. Diyet programlarında da gıda takviyeleri çok önemli yer tutuyor. Biz danışanlarımıza, beslenme programına başlamadan önce mutlaka doktor kontrolünden geçmesini öneririz. Gerekli kontrollerin ardından kişiye gıda takviyesi önerilerinde bulunuyoruz. Her vitamin ve mineralin vücudumuzda ayrı bir görevi vardır. Eksikliğinde ciddi rahatsızlıklara neden olabilir. Bu nedenle eksikliğinin saptanması ve sonrasında gıda takviyesiyle desteklemesi çok önemli."

Anahtar Kelimeler:

tarim ve orman bakanligi takviye edici gida onay

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1) murat çelikten (uzman)
04.10.2021 12:43:27
Bizim sistemimiz böyle başıboş kalmaya devam ettikçe, daha ne gıda takviyesi ürünleri, beş para etmez hatta insan sağlığına zararlı tıbbi cihazları görürüz...
Ülkemizde neye gıda takviyesi neye ilaç denileceğini söyleyebilecek bir kuruluş yok!
Ülkemizde neye tıbbi cihaz denilirin cevabını verebilen bir kurum yok!
Olmaz olur mu efendim kapı gibi ilaç ve eczacılık kurumumuz var demeyin bana.
Piyasadan rastgele bir tane tıbbi cihazı gönderip bu tıbbi cihazmıdır diye sorun bakalım ne cevap verecekler. Denemesi bedava.
Firma buluyor bir cihaz, adını koyuyor sisteme yüklüyor al sana tıbbi cihaz. Zerre denetim yok. Denetim olsa ne yazar ki?
Kurum ürünün birini yasaklıyor ve sahaya yazı yazıyor ve toplatıyor. aynı ürün bu denetimsiz UBB sistemiyle başka bir kod alıp gene yoluna devam ediyor.
Ne UBB alırken Türkiye İlaç ve Eczacılık Kurumunda herhangi bir denetim var ne de Sosyal Güvenlik Kurumundan SUT kodu alırken herhangi bir denetim var.
Kurumlar işin kolayını bulmuş. "Firma beyanı esastır"
Tıbbi idari denetim mekanizmaları kursanız bunlar çoktan çözülür ama anlaşılan hiç birinizin işine de gelmiyor.
Bu sistem açığını düzeltmediğiniz müddetçe ilaç ve tıbbi cihaz çöplüğü olarak anılmaya devam ederiz.
Ülkeyi seviyorsanız sevdiğinizi gösterin. Bu sistem açığından nemalananların tamamının hesabını sorun. Ve sistem açıklarını kapatın kalıcı bir çözüm oluşturun.
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