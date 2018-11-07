Tartışmalı 5. madde değiştirilerek kabul edildi! Güvenlik soruşturması devam edenler özel hastanede çalışabilecek!

Teklifin, tekriri müzakere yapılan 5. maddesi üzerinde söz alan milletvekilleri, görüşlerini bildirdi.

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, söz konusu maddenin kabul edilmesi halinde birçok mağduriyetin yaşanacağını savunarak, "Kutsal bir mesleği yürüten hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarının yıllarını verdiği mesleğini, kesinleşmiş yargı kararı olmaksızın onların elinden almanın yanlış olacağını düşünüyoruz." dedi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, kamudan KHK'ler ile yapılan ihraçları eleştirerek, "Bu ihraç listeleri, sağlıklı ve şeffaf bir şekilde yapılmadı. Herhangi bir soruşturması olmayan veya varsa bile bunlar sonuçlandırılmadığı halde bu kişiler ihraç edildi." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, maddenin anayasa ve insan haklarına aykırı olduğunu öne sürerek düzenlemenin teklif metninden çıkarılması gerektiğini söyledi.

Güvenlik soruşturması nedeniyle göreve alınmayan doktorlar

Müzakerelerin ardından teklifin 5. maddesi, AK Parti'nin önergesiyle birlikte kabul edildi.

Buna göre, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu (MGK) tarafından devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu için kamu görevinden çıkarılan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzman olanlar, sadece sosyal güvenlik kuruluşu ile sözleşmesi bulunmayan sağlık kuruluşlarında veya muayenehanede çalışabilecek.

Ancak bu şekilde kamu görevinden çıkarılanlar ile güvenlik soruşturması sebebiyle kamu görevine alınmayanlardan, devlet hizmeti yükümlüsü olanlar, çıkarılma veya göreve alınmama kararının verildiği tarihten itibaren birinci grup ilçe merkezleri için belirlenen devlet hizmeti süresi kadar müddetle mesleklerini icra edemeyecek. Devlet yükümlülüğünü yerine getirirken kamu görevinden çıkarılanların hizmet süreleri bu süreden düşürülecek. Düzenledikleri raporlar yargı kararlarına ve idari işlemlere esas alınamayacak.

Söz konusu değişiklik önergesiyle de güvenlik soruşturması nedeniyle göreve alınmayan doktorlar, bu düzenlemenin kapsamı dışında tutularak, tüm özel sağlık kuruluşlarında çalışabilmelerinin önü açıldı.

Torba teklifte Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Yasaya ek hüküm getiren beşinci madde dün komisyonda uzun süre tartışıldı. CHP'li Ali Fazıl Kasap "Steteskopla, enjektörle darbe yapılmaz. Ege'de denizde botlarla denize dökülen doktorlar gördüğünüzde vicdanınız sızlamayacaksa ben bir şey demiyorum" dedi.

SADECE İHRAÇ EDİLENLER

AK Partili üyelerce gündeme getirilen önergeye göre SGK ile anlaşmalı özel hastanelerde çalışma yasağı sadece ihraç edilen hekimler ve diş hekimlerine uygulanacak. Buna göre, 'terör örgütlerine veya MGK'ca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilerek kamu görevinden çıkarılan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzman olanlar', SGK ile anlaşmalı sağlık kurumlarında da çalışamayacaklar.

Maddenin ilk halinde "güvenlik soruşturması nedeniyle kamu görevine alınmayanlar" da bu kapsamda sayılıyordu. İhraç edilen hekimler ile güvenlik soruşturmasını geçemeyen hekimler, zorunlu hizmet süresi olan 600 gün boyunca mesleklerini icra edemeyecek. İhraç edilen hekimlerin düzenledikleri raporlar yargı kararlarına ve idari işlemlere esas alınmayacak. Güvenlik soruşturması nedeniyle kamu görevine alınmayan 1050 dolayındaki hekim ise SGK ile anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında çalışabilecekler. Teklifin görüşmeleri geç saatlere kadar sürdü.