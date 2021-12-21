Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Tartışmalı ilacın fiyatı da düştü!
Firma, Alzheimer ilacı Aducanumab'ın fiyatını yaklaşık yarı yarıya indirdi
Tartışmalı ilacın fiyatı da düştü!
21 Aralık 2021 01:01 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

EMA, Aducanumab ilacının Alzheimer semptomlarının erken tespit edildiği vakalarda etkili olmadığını açıkladı.

Alzheimer üzerine çalışma yapan kurumlar bu verilen karardan memnun olmadıklarını, binlerce kişi için önemli bir tedavi seçeneğinin yok edildiğini söyledi.

20 yıl sonra ilk kez Alzheimer hastalığına yeni bir tedavi imkanı sunan Aducanumab ilacı, ABD'de Haziran ayında tartışmalı bir şekilde onaylanmıştı.

Bu gelişmelerden sonra Biogen Inc, hastanelerden gelen yüksek maliyetinin faydalarına değmediği yönündeki şikayetleri üzerine, beklenenden daha yavaş ABD satışlarıyla karşı karşıya kaldıktan sonra,  Alzheimer ilacının fiyatını yaklaşık yarı yarıya indirerek 28.200 dolara düşürdü.

Anahtar Kelimeler:

aducanumab

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
4
1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
21.12.2021 09:24:17
28.200 dolara YARIYA İNMİŞ İLAÇ FİYATI !!!. Her alanı holdinglerin tekeline bırakırlarsa bu ucube rakamlar görülür ve halk inim inim inler. 11 Eylül saldırısında akciğerleri tozdan zarar görenlerin tedavilerini bir yıl karşılayan sigortaları daha sonra bu desteği kaldırınca, Amerikan Kahramanı olarak ödül alan bu adamlar , Küba'ya gidip ilaç alacak kadar sefil duruma düşmüşlerdi.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.