Tartışmalı ilacın fiyatı da düştü!

EMA, Aducanumab ilacının Alzheimer semptomlarının erken tespit edildiği vakalarda etkili olmadığını açıkladı.

Alzheimer üzerine çalışma yapan kurumlar bu verilen karardan memnun olmadıklarını, binlerce kişi için önemli bir tedavi seçeneğinin yok edildiğini söyledi.

20 yıl sonra ilk kez Alzheimer hastalığına yeni bir tedavi imkanı sunan Aducanumab ilacı, ABD'de Haziran ayında tartışmalı bir şekilde onaylanmıştı.

Bu gelişmelerden sonra Biogen Inc, hastanelerden gelen yüksek maliyetinin faydalarına değmediği yönündeki şikayetleri üzerine, beklenenden daha yavaş ABD satışlarıyla karşı karşıya kaldıktan sonra, Alzheimer ilacının fiyatını yaklaşık yarı yarıya indirerek 28.200 dolara düşürdü.