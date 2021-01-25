Taşçıer: 'Eczane tabelalarından ilan ve reklam vergisi alınmasın'

Belediye Gelirleri Kanunu’nda değişiklik yapılmasını öneren Taşcıer, eczanelerin halk sağlığı hizmeti verdiklerini hatırlatarak, tabelaların reklam amaçlı değil, yönetmelik gereği kullanıldığını, bu nedenle de ilan ve reklam vergisi alınmaması gerektiğini belirtti.

ECZANELER TABELALARINI YÖNETMELİK GEREĞİ KULLANIYOR

Belediye Gelirleri Kanunu’nda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunan Taşcıer, şu ifadeleri kullandı:

“Eczaneler birinci basamak sağlık kuruluşları arasında yer alır ve halk sağlığı için hizmet verir. Dolayısıyla eczanelerin kullandıkları tabelalar reklam olarak değerlendirilmemeli. Keza bu tabelalar yönetmelik gereği zorunlu olarak ve belirlenen şekliyle kullanılıyor.”

Bazı belediye meclislerince alınan kararlarla bu verginin alınmadığının altını çizen Taşcıer, “Maalesef yasada bununla ilgili bir hüküm olmadığı için farklı yerlerde farklı uygulamalar görebiliyoruz. Kanun teklifim yasalaşırsa, Türkiye’nin her bir noktasındaki eczaneler zorunlu olarak kullandıkları tabelalar için ilan ve reklam vergisinden muaf olacak.” ifadelerini kullandı.

TEKLİF YASALAŞIRSA ECZANELER İLAN VE REKLAM VERGİSİNDEN MUAF OLACAK

Taşcıer’in TBMM Başkanlığına sunduğu kanun yasalaşırsa, eczanelerin ilgili mevzuat çerçevesinde işyerlerinin içine veya dışına asılması zorunlu olan Eczane tabelaları ve ‘E’ logolu ışıklı veya ışıksız tabelaların belediyelerce alınan ilan ve reklam vergisinden muaf olması sağlanacak. Hükümete çağrı yapan Taşcıer, “Halk sağlığı için canla başla çalışan eczacılarımız, kendileri adına olumlu bu kararı dikkatle takip edecektir. Umarım iktidar partisi milletvekilleri bu teklifi de görmezden gelmez ve eczacılarımızın üzerinden ilan-reklam vergisi yükünü almış oluruz. Çünkü eczaneler reklam yapmıyor, halk sağlığı hizmeti veriyor.” ifadelerini kullandı.

