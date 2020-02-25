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Tatil için İspanya'ya giden İtalyan doktorda Kovid-19 tespit edildi
İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının en çok görüldüğü Lombardiya bölgesinden tatil için İspanya'nın güneydoğusundaki Kanarya Adalarına gelen İtalyan bir doktorun bu virüsü taşıdığı tespit edildi
Tatil için İspanya'ya giden İtalyan doktorda Kovid-19 tespit edildi
25 Şubat 2020 - AA
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MADRİD- Kanarya Adaları grubundan Tenerife'nin güneyine tatil için gelen ve kendisini kötü hissederek hastaneye kaldırılan bir İtalyan vatandaşına yapılan koronavirüs testinde pozitif sonucun çıktığı bildirildi.

Kanarya Adaları özerk yönetimi yetkilileri, söz konusu İtalyan doktorun hastaneye geldiği andan itibaren Kovid-19 protokolü gereği karantinaya alındığını belirterek, öncesinde temasa geçmiş olabileceği kişilerin araştırıldığını duyurdu.

İspanya'da bu zamana kadar benzer bir şekilde turist olarak Kanarya Adaları ve Balear Adalarına gelen iki kişide koronavirüs vakasına rastlanmıştı. Alman ve İngiliz vatandaşları olan bu kişiler, tedavilerinin ardından testlerinin negatif çıkmasıyla taburcu edilmişti. 

Avrupa Birliği (AB) ülkelerini alarma geçiren İtalya'daki Kovid-19 vakalarından dolayı İtalya, Slovenya, Fransa, Avusturya, Almanya ve İsviçre sağlık bakanlarının bugün Roma'da toplanmaları öngörülüyor.

Ayrıca Avusturya, Çekya ve Macaristan gibi bazı ülkeler, İtalya'daki Kovid-19 nedeniyle ek tedbirler aldıklarını açıkladı.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus doktor italya kovid-19 karantina

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