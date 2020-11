TATKON kongresi bu yıl ilk defa sanal yapılacak

Türkiye Acil Tıp Derneği tarafından düzenlenen TATKON kongresi bu yıl ilk defa sanal (online) olarak gerçekleşecek

Uluslararası Katılımlı olarak bu yıl 16. sı yapılacak olan Kongede yeni ve güncel bilgilerin paylaşılacak.

Türkiye Acil Tıp Derneği Başkanı Prof. Dr. Süleyman Türedi tarafından yapılan Davet yazısında şunlar ifade edildi:

Değerli Meslektaşlarım,

Sizleri Uluslararası Katılımlı 16. Türkiye Acil Tıp Kongresi (TATKON 2020)’ne davet etmekten dolayı büyük bir heyecan içerisindeyiz. Ulusal olarak ülkemizin en geleneksel ve köklü kongresi TATKON ile Acil Tıp Uzmanları ve Asistanlarını tek bir çatı altında bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Her yıl yaptığı kongrelerde bilimselliğe verdiği değer ile kendini kanıtlayan Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD), bu yıl kongrelerin ivmesini değiştiriyor ve konusunda mentor isimleri online platformda buluşturuyor.



Acil Tıp ülkemizde 25 yılı aşkın süredir bir uzmanlık ana dalı olarak kabul görmektedir. Her yıl, bir önceki yıla göre daha fazla Acil Tıp Uzmanı sağlık sisteminde yerini almaktadır. Giderek büyüyen camiamız, Türkiye Acil Tıp Derneği’nin her seferinde daha iyisini yapmaya çalıştığı kongreler için en önemli motivasyon kaynağıdır. Bu sürecin başından bugüne kadar, Türkiye Acil Tıp Derneği, acil tıp uzmanları ve sağlık çalışanlarının en büyük destekçisi olmuştur ve olmaya da devam etmektedir. Derneğimizin yayınları ve sürekli tıp eğitimini destekleyici olarak düzenlediği bilimsel ve eğitici aktiviteleri acil tıp eğitimi veren kurum ve kuruluşlar ile acil tıp uzmanları, hekimler ve tıpta uzmanlık öğrencileri için her zaman başvuru kaynağı olmuştur.

Dünya değişiyor!... Eğitim değişiyor!... Kongreler değişiyor!... COVID-19 pandemisi etkisinde; kongre çatısı altında en güncel bilgileri uluslararası konuşmacıların katkısı ile paylaşıyoruz. Gerek mezuniyet öncesi gerekse de tıpta uzmanlık eğitiminde değişen birçok güncel bilgi ışığında kongremizin mottosunu “Değişen Dünya - Changing World” olarak belirledik. Bu tema altında COVID-19 pandemi günlerinde herkesi kuşatacak bir içeriğe sahip ve mevcut durumumuza ayna tutacak bir kongre programı hazırlamak istedik.



Bu yıl TATKONLINE olarak gerçekleştireceğimiz kongremizde yenilikler olacak mı? Tabi ki. TATD olarak ilkleri ve yenilikleri sizlerin beğenisine sunmaya devam edeceğiz. TATKON 2020 ile ulusal sağlık sorunlarını topluma yönelik hekimlik felsefesi ile tartışırken, ülkemizdeki acil servislerinin sorunlarına çözüm odaklı yöntemler bulacağız.

Katılımınız ve desteğiniz Acil Tıp Uzmanlığının gücü olacaktır.

Saygılarımla,