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Tayland Kralı Covid-19 nedeniyle Almanya'da 20 kadınla lüks bir oteli kapattı
Tayland Kralı Maha Vaji­ra­long­korn koronavirüsten korunmak amacıyla Almanya'da lüks bir oteli kapatarak 20 kadın ile birlikte kendini karantinaya aldı.
Tayland Kralı Covid-19 nedeniyle Almanya'da 20 kadınla lüks bir oteli kapattı
02 Nisan 2020 01:26 -
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Tayland Kralı Maha Vaji­ra­long­korn koronavirüsten korunmak amacıyla Almanya'da lüks bir oteli kapatarak 20 kadın ile birlikte kendini karantinaya aldı.

Alman basınında yer alan habere göre, otelin sözcüsü kralın oteli tamamen kapattığını ve homojen bir grup olduğu için tehlike oluşturmadığını ifade ettiğini duyurdu.

Kralın 4 yıldızlı oteli tamamen kapatmak için bölge yönetiminden özel izin aldığı belirtiliyor.

Alman gazetesi Bild'in haberine göre, 67 yaşındaki kral ile birlikte, 20 kadının Bavyera Alpleri'nde bulunduğu ifade ediliyor. Kralın dört karısınınsa grupla birlikte otelde bulunup bulunmadığı bilinmiyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle bölgedeki oteller kapalı kalırken kralın etrafındaki 119 kişi koronavirüse yakalandıkları şüphesi ile ülkelerine geri gönderildi.

Kralın Almanya'ya gittiğini öğrenen binlerce Taylandlı sosyal medya üzerinden bu duruma tepki gösterdi.

Tayland'da krala hakaret eden ya da eleştirenler 15 yıla kadar hapis cezası alabiliyor.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus tayland krali karantina

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