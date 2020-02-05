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Tayland'da koronavirüs taşıyan 9 hasta tedavi edildi
Tayland Halk Sağlığı Bakanı Anutin Charnvirakul, koronavirüs teşhisi konulan 9 hastanın tedavi sürecinin başarıyla tamamlandığını duyurdu
Tayland'da koronavirüs taşıyan 9 hasta tedavi edildi
05 Şubat 2020 - DHA
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Tayland – Tayland'ın Bangkok kentinde yayınlanan Bangkok Post gazetesi, Tayland Halk Sağlığı Bakanı Charnvirakul’un bu açıklamayı, düzenlediği basın toplantısında yaptığını duyurdu.

Haberde, 50 yaşındaki bir taksi sürücüsünün, bir Çinli yolcudan virüs kapması sonrası 28 Ocak’ta Bamrasnaradura Bulaşıcı Hastalıklar Hastanesi’nde tedavi altına alındığını, tedavisinin başarıyla tamamlandığı belirtildi.

Bakan açıklamasında taksi sürüsünün taburcu edilen ilk hasta olduğunu, bununla birlikte 8 kişinin daha tedavi edilerek taburcu edildiğini söyledi.

Taksi sürücüsünün de katıldığı basın toplantısında konuşan Bakan Charnvirakul, taksicinin temasta bulunduğu kişilerin da tetkik edildiğini ve onlarda her hangi bir bulguya rastlanmadığını duyurdu. Bakan hastanelerde tedavisi süren kişi sayısının 16’ya düştüğünü söyledi.

Tedavi edilen ancak ismi belirtilmeyen taksi sürücüsü ise, “Turistlere veya Çinlilere karşı hiçbir zaman kötü bir fikrim olmadı. Onlar da insan. Turistlerden kazanıyorum ve ailemi geçindiriyorum” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:

tayland anutin charnvirakul koronavirus

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