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Taylandlı doktorlar duyurdu: Koronavirüs bulaşmış hastayı tedavi ettik
Taylan'da doktorlar bazı ilaçları karıştırarak Vuhan'dan gelen bir Koronavirüslü hastayı başarıyla tedavi ettiklerini duyurdu
Taylandlı doktorlar duyurdu: Koronavirüs bulaşmış hastayı tedavi ettik
03 Şubat 2020 - CNN International
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Bangkok'da bir hastanede çalışan Dr.Kriangsak Atipornwanich, Koronavirüs taşıyan 71 yaşındaki Çinli kadını tedavi etmeyi başardı. Dr. Atipornwanich tedaviyi, HIV ve grip tedavilerinde kullanılan ilaçları birbiriyle karıştırarak yeni elde ettiği bir bileşenle başardığını söyledi.

​CNN International'da yer alan habere göre, Dr.Atipornwanich kendisine geldiğinde durumu ağır olan hastasının tedaviye başladıktan 48 saat içinde durumunun düzeldiğini belirtti. Buna göre test sonucunun 48 saat içinde pozitiften negatife döndüğünü aktardı. 

Öte yandan ABD Sağlık Enstitüleri Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'nün Başkanı Dr.Anthony Fauci, şu an Koronavirüs için herhangi kanıtlanmış etkili bir ilaç olmadığını söylemişti. 

Pekin'de bulunan hastanelerde de Koronavirüs teşhis edilen hastalara HIV tedavisinde kullanılan ilaçların verildiği biliniyor fakat tedavi edip edemediği henüz kesinleşmedi.

 

Anahtar Kelimeler:

koronavirus hiv grip drkriangsak atipornwanich

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