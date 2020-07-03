Tayvan'da Covid-19 sonrası düzenlenen 'sahte uçuşlara' binlerce başvuru yapıldı

Kura ile belirlenen ve sadece 60 kişinin yararlandığı uygulama, yoğun talep üzerine önümüzdeki haftalarda yeniden yapılacak.

Tayvan'ın başkenti Taipei'nin merkezinde bulunan SongShan Havaalanı'nda ülkenin en büyük havayolu şirketi olan Air China tarafından düzenlenen organizasyon, Covid-19 salgını sebebiyle uçakla seyahat etmeyi özleyenler için düzenlendi.

Uygulamadan yararlanan 60 kişi öncelikle Airbus A330 model bir uçağa alındı. Kabin memurlarının ikram servisinde bulunduğu yolcular tıpkı normal uçuşlarda olduğu gibi kemerlerini bağladı, kaptanın anonsunu dinledi. Yolcular uçağa alınmadan önce normal uluslararası uçuşlarda olduğu gibi pasaport, kimlik ve güvenlik kontrollerinden geçti.

SongShan Havaalanı yönetimi tarafından düzenlenen etkinlikle, koronavirüs sonrası vatandaşlara uçak yolculuklarının eski dönemlerde olduğu gibi sağlık açısından güvenli olduğu mesajının iletilmek istendiği açıklandı.

Yapılan araştırmaya göre Covid-19 salgını döneminde 2020'nin ilk 5 ayında ülkedeki uluslararası uçuş sayısı yüzde 64 oranında düşüş gösterdi. Tayvan'da China Airlines, Mandarin Airlines ve Eva Air ülkede faliyet gösteren en büyük üç havayolu şirketi konumunda bulunuyor.

23 milyonluk ülkede Covid-19'dan 7 kişi öldü

23 milyon nüfuslu ada ülkesi Tayvan, koronavirüs salgınında aldığı etkili yöntemlerle krizi dünyada en az hasarla atlatan devletler arasında.

2000'li yılların başında çıkan SARS virüsü sebebiyle deneyimli olan Taipei hükümeti Covid-19 salgınında geniş çaplı önlemler aldı. Tayvan'da bugüne kadar 449 kişi koronavirüse yakalanırken salgın sebebiyle sadece 7 kişi hayatını kaybetti.