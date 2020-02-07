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Tayvanlı turistten ilginç korona önlemi
İstanbul'da vapur iskelesinde görüntülenen Tayvanlı turistin ilginç korona önlemi sosyal medyada gündem oldu
Tayvanlı turistten ilginç korona önlemi
07 Şubat 2020 - DHA
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İstanbul- Tayvanlı turistin çantasındaki led ekranda akan "Çinli değilim. Tayvanlıyım, Ölürüm Türkiyem" yazısı çevredekilerin ilgisini çekti.

Ön yargı virüsü geçti, Çinli genç İtalya'da eylem yaptı

Türkçe ve İngilizce yazıyı çekenler görüntüyü sosyal medyada paylaştı.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus cin tayvan

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