SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Taze kadavra üzerinde burun ve çene estetiği yapıldı
Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doktor Süreyya Şeneldir'in kurucusu olduğu Rhinoplasty School'da düzenlenen (burun okulu) organizasyonda, 12 ülkeden gelen kursiyerler kendi kadavraları üzerinde burun ve çene estetiği gerçekleştirdi
Taze kadavra üzerinde burun ve çene estetiği yapıldı
28 Mayıs 2018 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz


Burun Okulu adıyla anılan Rhinoplasty School geçtiğimiz mart ayında üç günlük bir program gerçekleşmiş ve  Türkiye’de burun estetiğinde bir ilke imza atılarak taze kadavra kursunda burun estetiği ameliyatı anlatılmıştı. Okulun kurucusu Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Şeneldir, geçtiğimiz hafta sonu kadavra kursuna bir yenisini daha ekledi. Tamamı yurtdışından gelen kursiyerlerden oluşan grup, Koç Üniversitesi Hastanesi’nde gerçekleşen ‘Cadaver Masterclass Programme’ adıyla düzenlenen organizasyona katıldı. İtalya, Ukrayna, Belarus, Kazakistan ve Kırgızistan’dan taze kadavra kursu için Türkiye’ye gelen 12 kursiyer, kendi kadavraları üzerinde burun ve çene estetiği yaparak tüm gün eğitim aldı.

Kadavra kursundan önce müzik 

Geçtiğimiz Cumartesi günü önce kendi kadavrası üzerinde göstererek, kademe kademe burun estetiğinin her aşamasını anlatan Dr. Şeneldir’in, kursiyerler için bir de süprizi vardı. Şeneldir tüm kursiyerleri Topkapı Sarayı’nın dış avlusunda bulunan ve birçok sanat etkinliğine ev sahipliği yapan ve akustiği nedeniyle tercih edilen Aya İrini Kilisesi’nde gerçekleşen konsere davet etti. Dünyaca ünlü kamança üstadı Imamyar Hasanov, Mercan Dede, Mısırlı Ahmet, Cenk Erdoğan ve  Murat Copur’un performanslarının yer aldığı konseri büyük bir hayranlıkla dinleyen kursiyerler süprizden son derece memnun kaldı.

"Kurslarımız yoğun ilgi görüyor"

Şeneldir, pazar günü ise kendi ofisinde arşivindeki ameliyat videolarından anlatım yaparak 5 saat süren bir sunum gerçekleştirdi. Dr. Şeneldir sunumunda şunları söyledi:

“Başlangıçta her sene Rhinoplasty School programıyla birlikte yılda sadece bir kez yapmayı planladığımız kadavra kursuna yoğun ilgiden dolayı, ilkinin üzerinden daha iki ay geçmeden bir yenisini organize ettik. Türkiye’de yetişmiş çok sayıda değerli cerrah var ve birçoğu kendi alanında başarılı eğitim organizasyonları düzenliyor. Ben de bir Türk hekimi olarak kendi alanımda deneyimlerimi bu platformlarda meslektaşlarımla paylaşma fırsatı buluyorum. Onların bu ilgisini de deneyimlerimin takdiri olarak kabul ediyorum” dedi.

Anahtar Kelimeler:

rhinoplasty school kulak burun bogaz kadavra

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
0
1) aydin sinal (hekim)
28.05.2018 15:12:23
bu isi batida cenaze isleri sirketlerinde calisan estetik uzmanlari"hekim degil" yaparlar,cenaze acik tabutta klisede ziyarete acilacagi icin trafik kazalarinda veya yaralanmalar sonucu ölen kisilerin güzel ve düzgün bir yüzle son defa görülmesi icin uzmanlik gerektiren bir calismadir.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
kanser cesur yuzum astrazenecaantalya egitim arastirma hastanesi hematoloji prof. dr. erdal kurtoglu turkokayse nur yuceyar multipl skleroz ege universitesi tip fakultesiturkiye solunum arastirmalari dernegi tusad nazmi bilir sigaraasi bagisiklik sistemi saglik bakanligi hepatit a'Medikal Tekstilde Moda' anlayışı ile doktor önlükleri üretiliyorSabo terlikleri çeşitlilik rahatlığı ön planda tutularak üretiliyormustafa sahin selcuk universitesisehir hastanesi saglik bakanligi eskisehir elazig ankaraÇeşitli renk seçenekleri ile kaliteli hemşire formasıramazan orhan sezgin dengeli beslenmekozmetik estetik estetik ve kozmetik calistayi dermatoloji prof. dr. alper cihan turk dermatoloji dernegi
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.