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TBMM açılıyor, ilk yasa teklifinde tıp fakülteleri de var!
Hastaneleri asgari 200 yatak kapasitesine sahip olmayan vakıf üniversiteleri, tıp fakültesi açamayacak
TBMM açılıyor, ilk yasa teklifinde tıp fakülteleri de var!
01 Ekim 2020 09:58 -
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AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, merkezi yönetim bütçesinin, program bazlı yapılmasıyla ilgili çalışmayı da içeren kanun teklifi ile teknoparklarla ilgili düzenlemelerin yer aldığı iki ayrı kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi. Muş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi ile Teknoloji Geliştirme Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'ni, TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

Düzenlemeyle hastaneleri asgari 200 yatak kapasitesine sahip olmayan vakıf üniversitelerinin, tıp fakültesi açamayacağını bildiren Muş, teklifle ayrıca pandemi sürecinden dolayı teknoparklardaki esnek çalışma süresinin, bir yıl daha uzatılmasıyla ilgili bakanlığa yetki verilmesinin öngörüldüğünü söyledi.

Anahtar Kelimeler:

vakif universitesi tip fakultesi yasa teklifi

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