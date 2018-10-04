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TBMM Başkanı Yıldırım Dr. Hacıosman'ın ölümüne ilişkin: 'Hukuk önünde hesabı sorulacaktır'
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, doktorların görevinin sağlık, sıhhat dağıtarak insanların canlarını kurtarmak olduğunu belirterek, "Doktorlarımıza yönelen bu alçakça saldırıları lanetliyorum, kınıyorum. Şunu herkes bilmelidir ki bu cinayetlerin hesabı hukuk önünde mutlaka sorulacaktır." dedi.
TBMM Başkanı Yıldırım Dr. Hacıosman'ın ölümüne ilişkin: 'Hukuk önünde hesabı sorulacaktır'
04 Ekim 2018 - AA
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Yıldırım, Ege Üniversitesi'nin Karşıyaka ilçesindeki Suat Cemile Balcıoğlu Sağlık Yerleşkesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'de 2002 yılında 76 üniversite bulunurken bu rakamın şu anda 206'ya ulaştığını, bu üniversitelerden 9'unun İzmir'de yer aldığını bildirdi. 

Sağlık çalışanlarına yönelik saldırılar

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, konuşmasında sağlık çalışanlarına yönelik saldırılara da değindi, 2 gün önce bir doktorun cinayete kurban gittiğini anımsattı.

Yıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Doktorların görevi sağlık, sıhhat dağıtarak insanların canlarını kurtarmak, onların hayata tutunmasını sağlamak. Doktorlarımıza yönelen bu alçakça saldırıları lanetliyorum, kınıyorum. Şunu herkes bilmelidir ki bu cinayetlerin hesabı hukuk önünde mutlaka sorulacaktır. Ama sormamız gereken bir başka soru da nasıl böyle çok kolayca, gözünü kırpmadan cana kıyan bir nesil yetişiyor. Bunu da sorgulamamız lazım. Ve dönüp eğitim sistemimizi maneviyat odaklı, insan odaklı, sevgi odaklı, kardeşlik odaklı tekrar gözden geçirmemiz lazım. İnsan yaratılış gayesinden uzaklaşmadan hayatı boyunca fikirlerinin, inançlarının ideallerinin peşinde olmalıdır. Zorluklar karşısında yılmayacağız. Bir insan ile aynı fikirde olmamak kavga gerekçesi olamaz. Gayrimeşru şiddet yöntemleriyle bugüne kadar elde edilmiş hiçbir hedef yoktur."

Yıldırım, gençlerden bilim ve teknolojiyi yakından takip etmelerini, bu alanlardaki yeni meslek kollarıyla yakından ilgilenmelerini isteyerek Türkiye'nin bilgisiyle kendi teknolojisini üretmesi gerektiğini kaydetti. 

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ise 9'uncu yerleşkelerini Karşıyaka'da açtıklarını, burada 1 poliklinik, 1 eğitim binası ve çok amaçlı salon ile diş hekimliği, kulak burun boğaz, ebelik, fizik tedavi merkezi gibi alanlarda hizmet vereceklerini ifade etti.

Açılışa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Necip Nasır, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, öğrenciler ve ilgililer katıldı. 

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People
17
1) dr (çilekeş)
04.10.2018 17:05:13
saygısız beyanatlar.insan öldürülüyor verilen demece bak.yazık yaa.
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