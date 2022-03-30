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TBMM Bütçe Komisyonu toplandı: Özelde çalışan hekimlere vergi düzenlemesi!
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bir veya birden fazla özel sağlık kuruluşu ile sözleşme düzenleyerek hekimlik faaliyetini yürüten hekimlerin, serbest meslek erbabı olarak kabul edilmesi ve kazançlarının serbest meslek kazancı hükümlerine göre vergilendirilmesi düzenlemesi görüşülüyor.
TBMM Bütçe Komisyonu toplandı: Özelde çalışan hekimlere vergi düzenlemesi!
30 Mart 2022 15:25 - AA
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, "vergi ve ekonomi paketi"ne ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine devam ediliyor.

Plan ve Bütçe Komisyonu, Komisyon Sözcüsü ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer başkanlığında toplandı.

Komisyonda, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin geneli üzerindeki görüşmelerin dün tamamlanmasının ardından bugün maddelerinin görüşmelerine başlandı.

Teklifte, muhtarlara net asgari ücret tutarının altında ödenek verilmemesi, yabancılara konut veya iş yeri teslimlerinde Katma Değer Vergisi'nden istisna tutulmak için bir yıllık elde tutma şartının 3 yıla çıkarılması, bir veya birden fazla özel sağlık kuruluşu ile sözleşme düzenleyerek hekimlik faaliyetini yürüten hekimlerin, serbest meslek erbabı olarak kabul edilmesi ve kazançlarının serbest meslek kazancı hükümlerine göre vergilendirilmesi gibi düzenlemelere yer veriliyor.

Ayrıca teklife göre, Türkiye'de elektrikli araç imal edenlerin yatırım teşvik belgesi kapsamındaki mühendislik hizmetleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar KDV'ye tabi olmayacak, seyahat acentelerinin yıllık aidat miktarına uygulanacak yeniden değerleme oranının yüzde 50'sine kadar indirilebilmesi hususunda Cumhurbaşkanı yetkili olacak, yapı kayıt belgesi alınan yapıların üzerinde bulunduğu Hazine taşınmazlarının satışına ilişkin başvuru süresi 31 Aralık 2022'ye kadar uzatılacak.

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70
1) Fgg (Uz dr)
30.03.2022 17:42:20
Doktor maaslarina zamma gelince bu komisyon nedense 5 aydir toplanamiyor. Doktoru vergilendirmeye gelince hemen toplaniyorsunuz ama.
People
37
2) vergi (Doktor)
30.03.2022 17:20:03
Yeni MALPRAKTİS yasasına özelde çalışan doktoru kapsam dışı bıraktınız, tazminata güvence veya koruma yok. Daha bunun şokunu atlatamadan vergi bindirildi. Şok şok şok. Özelde çok para kazanma dönemi biteli çok oldu. Devlet-özel arasındaki makas çok daraldı. Özel de birkaç dr haricinde yüksek paralar kazanan da yok.
People
74
3) Serdar Ali ELKIRAN (Op.Dr.)
30.03.2022 16:11:58
Bir avuç elit doktora imtiyaz tanıdınız...200bin 300bin tl ye ameliyat yapıyorlar. Devlet de çalışana da 40 tl ameliyat için döner sermaye katkı payı verip hizmette kalite verimlilik arıyorsunuz.... Sonra halkı doktora düşman olsun. Saysın dövüşün... Bu nasıl AKIL....bu sistem gitmezzzzzzzzzzzz
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67
4) Mustafa K Batur (Dr.)
30.03.2022 16:01:11
Söz konusu hekim aleyhine bir yasa olunca nasıl da hızlı çalışıyor meclis, ibretle izliyoruz.
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