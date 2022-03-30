TBMM Bütçe Komisyonu toplandı: Özelde çalışan hekimlere vergi düzenlemesi!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, "vergi ve ekonomi paketi"ne ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine devam ediliyor.

Plan ve Bütçe Komisyonu, Komisyon Sözcüsü ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer başkanlığında toplandı.

Komisyonda, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin geneli üzerindeki görüşmelerin dün tamamlanmasının ardından bugün maddelerinin görüşmelerine başlandı.

Teklifte, muhtarlara net asgari ücret tutarının altında ödenek verilmemesi, yabancılara konut veya iş yeri teslimlerinde Katma Değer Vergisi'nden istisna tutulmak için bir yıllık elde tutma şartının 3 yıla çıkarılması, bir veya birden fazla özel sağlık kuruluşu ile sözleşme düzenleyerek hekimlik faaliyetini yürüten hekimlerin, serbest meslek erbabı olarak kabul edilmesi ve kazançlarının serbest meslek kazancı hükümlerine göre vergilendirilmesi gibi düzenlemelere yer veriliyor.

Ayrıca teklife göre, Türkiye'de elektrikli araç imal edenlerin yatırım teşvik belgesi kapsamındaki mühendislik hizmetleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar KDV'ye tabi olmayacak, seyahat acentelerinin yıllık aidat miktarına uygulanacak yeniden değerleme oranının yüzde 50'sine kadar indirilebilmesi hususunda Cumhurbaşkanı yetkili olacak, yapı kayıt belgesi alınan yapıların üzerinde bulunduğu Hazine taşınmazlarının satışına ilişkin başvuru süresi 31 Aralık 2022'ye kadar uzatılacak.