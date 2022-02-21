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TBMM Sağlık Komisyonu tam 460 gündür toplanmıyor
CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nun 460 gündür toplanmadığını belirtti.
TBMM Sağlık Komisyonu tam 460 gündür toplanmıyor
21 Şubat 2022 17:35 - AA Aynur Ekiz
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Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nun, Türkiye'de ilk Kovid-19 tanısının konulduğu 11 Mart 2020 tarihinden bu yana sadece 2 kez toplandığını kaydederek, son toplantısını 19 Kasım 2020'de yapan komisyonun 460 gündür toplanmadığını söyledi.

Recep Akdağ'a sağlık çalışanlarının özlük hakları için Sağlık Komisyonu'nu toplaması çağrısı

Şahin, toplantı yapılması için TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı Recep Akdağ'a 31 Ocak'ta verdikleri dilekçeye henüz bir yanıt alamadıklarını ifade ederek, "460 gündür Sağlık Komisyonu toplanmıyor. Bu 460 günde 13 milyonu aşkın kovid vakası var, 80 bini aşkın vefat var. Sağlık çalışanlarıyla ilgili pek çok istifalar var, yurt dışına gidişler var. Yerli aşıyla ilgili sıkıntılar var. Ama Sağlık Komisyonu ortada yok." diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı'nın ikinci doz aşı oranını yüzde 84 olarak açıklarken, Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre bu oranın yüzde 61 olduğunu söyleyen Şahin, Sağlık Bakanlığı'nın bilgileri çarpıtarak vatandaşı yanılttığını ileri sürdü.

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