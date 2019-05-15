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TBMM'de Hipertansiyon Günü: Milletvekillerinin tansiyonu ölçüldü
Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği ve Sanofi Türkiye’nin koşulsuz desteği ile gerçekleştirilen “Dünya Hipertansiyon Günü” etkinlikleri kapsamında TBMM çatısı altında çalışan görevlilerin ve milletvekillerinin tansiyonları ölçüldü.
TBMM'de Hipertansiyon Günü: Milletvekillerinin tansiyonu ölçüldü
15 Mayıs 2019 -
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Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği, kurulduğu 1995 yılından bu yana “hipertansiyon ve getirdiği sorunlar” ile mücadele etmektedir. Bu mücadele kapsamında bölgesel ve ulusal eğitim toplantıları ve kongreler yapmakta bir yandan hekimlerin eğitimine katkıda bulunurken diğer yandan toplumsal bilinç düzeyini arttırmaya çalışmaktadır. Türkiye’de hipertansiyon prevelansı ve insidansının belirlenmesine yönelik tamamen kendi öz kaynakları ile yapmış olduğu en önemli üç çalışma tıp literatüründe, özellikle Türkiye ile ilgili çok önemli kaynaklar niteliğindedirler. 

2006 yılından bu yana çalışmalarını uluslararası platformlarda etkinlik gösteren kuruluşlarla ortak olarak yapmaya çalışmaktadır. Bu bağlamda dünyada her yıl 17 Mayıs tarihinde kutlanan “Dünya Hipertansiyon Günü” etkinlikleri ile toplumun hipertansiyon konusunda bilinç düzeyini artırmaya çalışmaktadır. Bu aktivite Türk kamuoyunun dikkatine ilk kez derneğimiz aracılığı ile sunulmuştur. 

Türkiyenin Tansiyonunu Ölçüyoruz

Derneğimiz, 2008 yılından itibaren 5 yıl süre ile “Türkiye’nin Tansiyonunu ölçüyoruz” kampanyası gerçekleştirmiştir. Bu projede Türkiye’nin doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine pek çok bölgeye ve ile gidilerek toplamda 100 bin vatandaşımızın tansiyonları ölçülmüş ve hekim kontrolünde tansiyon ölçümleri yapılmış, kişilerin bilgilendirilmesi ve hasta olanların da sağlık kurumlarına yönlendirmeleri yapılarak önemli bir toplum sağlığı projesi gerçekleştirilmiştir. 

Bu projeye benzer şekilde “Hipertansiyonu 12/8’den vuruyoruz” projesi ile de Sanofi Türkiye’nin koşulsuz desteği ile TBMM çatısı altında görevlerini ifa eden tüm çalışanlara ulaşılması, tansiyonlarının ölçülmesi,  tansiyon yüksekliğinin farkında olmayanların uyarılması, tansiyonun önlenebilir ve kontrol edilebilir bir sorun olduğunun onlara anlatılması ve bu ciddi sağlık sorunun yaratacağı inmeler, kalp yetmezlikleri, körlükler, böbrek yetmezlikleri ve damar tıkanıklıkları gibi ciddi sorunların en başından önleminin alınması için yapılması gereken ilk adımların atılması planlanmaktadır. TBMM‘de yapılacak bu aktivitenin toplumdaki yansıma ve etkilerinin daha olumlu ve büyük olması da beklenmektedir. “Hipertansiyonu 12/8’den vur” sloganıyla yola çıkan dernek üyeleri meclis çatısı altında hipertansiyona dikkat çekti.

HİPERTANSİYON HAKKINDA
Hipertansiyon nedir?
•    Hipertansiyon, kan basıncının insan sağlığına zarar verecek düzeylere kadar yükselmesidir. Hipertansiyonun sınır değeri 140/90 mmHg’dir. Bazı özel hasta grupları (şeker, böbrek, kalp hastaları) için bu alt değer 130/80 mmHg’ye kadar iner.
•    En ideal tansiyon 120/80 mm Hg’dır (bazı hastalar hariç)
•    Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre hipertansiyon “önlenebilir ölüm nedenleri” içinde 1 numaradadır.
•    Önümüzdeki 25 yıl içinde hipertansiyon görülme sıklığının  giderek artacağı ve tüm dünyada 1,5 milyara yakın hastanın hipertansiyon tanısı alacağı tahmin edilmektedir. 
•    T.C. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkemizdeki her 3-4 ölümden 1’i, tansiyonun kontrol edilmesi ile önlenebilir.
•    Bakanlığın 2013 yılı Ulusal Hastalık Yükü verilerine göre   sistolik kan basıncı (büyük tansiyon)  erkeklerde 4. ,  kadınlarda ise 3 . sırada sakatlık sebebi (maluliyet) olarak kaydedilmiştir. 
•    2005 yılında yapılan bir çalışmaya göre, toplam 972 milyon hipertansifin 333 milyonu gelişmiş, 639 milyonu ise gelişmekte olan ülkelerde yaşıyor. Yani gelişmekte olan toplumlarda bu hastalık daha sık olarak karşımıza çıkıyor. 
•    Ülkemizde hipertansiyon giderek artan bir seyir izliyor. Hipertansiyon prevalansı 1964 yılında %10-14, 1984’de %24-36, 1990’da (TEKHARF Çalışması) %33, 7 ve 2003’te (PATENT-1 Çalışması) %31,8  ve 2012’de PATENT-2 çalışmasında %30,3 olarak saptandı. 
 

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